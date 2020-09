El IMAS y Salud aislarán a positivos asintomáticos de residencias en un nuevo centro "para rebajar la tensión"

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y la Conselleria de Salud concentrarán a residentes con contagio positivo pero asintomáticos y habilitará a este fin una residencia recién habilitada con 150 plazas y reorganizará espacios en las residencias en que sea posible con el objetivo de "rebajar la tensión y la carga de trabajo de los centros".

Así lo han anunciado en una rueda de prensa el presidente del IMAS, Javier de Juan, y la consellera de Salud, Patricia Gómez, en la que han presentado la situación actual en las residencias de personas mayores y de personas con discapacidad.

Además, según han añadido, se va a habilitar un hotel, probablemente en Playa de Palma, para positivos de personas que no puedan realizar el aislamiento en su domicilio, ya sea porque no tienen domicilio o porque no es posible realizar la cuarentena con garantías.

