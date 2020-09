La ITV en Mallorca está colapsada y ya acumula retrasos de siete meses

La Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en Mallorca está más saturada que nunca y acumula siete meses de lista de espera. Las cuatro estaciones de la isla no dan cita a los usuarios hasta el año que viene y ello está provocando que muchos automovilistas se arriesguen a multas por no haber superado el trámite de la ITV. En el caso de las estaciones de Inca y Manacor no hay cita hasta el 20 de enero, mientras que en las dos de Palma el problema es aún más grave al superar el mes de marzo, siete meses para conseguir una cita.

El Consell justifica la multiplicación de la lista de espera al cierre durante dos meses de las estaciones de la ITV a raíz del estado de alarma. Apuntan que ello provocó que 63.000 inspecciones se vieran afectadas. De todas formas, hace más de un año que la cita más cercana estaba en unos tres meses y ahora ya superan los siete meses en el caso de Palma.

A finales de 2019, el Consell renovó la concesión a la empresa SGS para el servicio de la ITV. Una de las cláusulas era que se fijaba un tope máximo de lista de espera de 18 días, una cláusula que no se cumple a tenor de las cifras de cita previa del servicio y el Consell deberá estudiar si toma medidas al respecto.El nuevo contrato contempla también sanciones de hasta 150.000 euros si la concesionaria acumula una lista de espera superior al mes.

A finales del pasado año se habilitaron sábados por la mañana y se alargaron horarios en las estaciones de ITV para acabar con el colapso. De igual modo, se liberaron varios miles de citas con el objetivo de reducir la lista de espera. Aún así, no se consiguió paliar el retraso de varios meses en las estaciones de la ITV de Mallorca. Si a los retrasos acumulados del pasado año unimos los dos meses de cierre por el estado de alarma del coronavirus, nos encontramos con que el servicio de la ITV de Mallorca alcanza su grado de saturación más elevado de la década: siete meses para pasar la inspección en Palma.

El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, lleva más de un año criticando la gestión que está realizando el departamento insular de Infraestructuras, que dirige el conseller de Podemos Ivan Sevillano, por esta cuestión. Los populares culpan directamente a la presidenta de la situación por no poner orden: "La ITV es la gran vergüenza de Catalina Cladera", aseguró Galmés a este periódico.

El Consell confía en que la nueva estación móvil que instalarán en Magaluf (Calvià) pueda paliar el colapso. De todas formas, esta estación ya sufre retrasos. Protestas vecinales obligaron a cambiar la ubicación inicial prevista por el ayuntamiento de Calvià y se han buscado nuevos terrenos de 13.800 metros cuadrados alejados de cualquier zona residencial. Calculan que en dos o tres meses pueda entrar en funcionamiento.



Galmés (PP)

El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, alertó de los perjuicios que está provocando tantos retrasos para pasar la ITV. "Profesionales y particulares están siendo multados o no podrán circular con sus vehículos por culpa del Consell de Mallorca", aseveró Galmés.

El popular calificó de "despropósito" la situación, especialmente para muchos profesionales de la carretera que están sufriendo la crisis del coronavirus y no poder pasar la ITV también les perjudica de forma especial.

Circular con un vehículo sin la ITV pasada puede acarrear multas de hasta 500 euros. Además, en caso de accidente, el seguro no se hace cargo de los daños.

Ante esta situación, Galmés aseguró que "llevamos más de un año advirtiendo de esta situación y la nueva estación de Calvià va a paso de tortuga, la han ralentizado tanto como han podido".

El portavoz popular acusó directamente de la mala gestión en este asunto a la presidenta del Consell, institución competente y que da el servicio, de no haber dado una solución al problema en un año. "Lo único que hace Catalina Cladera es poner palos en las ruedas", apostilló Llorenç Galmés.