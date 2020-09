Resignación y pesimismo entre los vecinos de s'Escorxador

Los vecinos de s'Escorxador, el segundo barrio de Palma con más positivos en coronavirus, sólo superado por Son Gotleu, dan por hecho que el aumento de las restricciones a la movilidad y los contactos anunciados por el Govern para las zonas y municipios más afectados por la pandemia les alcanzará de lleno. La incertidumbre está en si se aplicarán las medidas más duras en este caso, como el toque de queda nocturno, u otras más suaves, como la reducción de las reuniones a cinco personas. Sea como sea, nadie duda de que la decisión que adoptará mañana el Consell de Govern, dando potestad a la conselleria de Salud para decidir el alcance de estas medidas y las zonas en las que se aplicarán, aterrizará en el barrio.

El ambiente en sus calles, en los comentarios de los vecinos, es una mezcla de resignación y pesimismo. Si bien por un lado en general consideran que los datos de la incidencia de la pandemia obligan a adoptar todas las medidas que sean necesarias, por el otro tienen dudas de que sean eficaces realmente si sólo se aplican por barrios y no de manera generalizada por toda la ciudad.

En una zona repleta de negocios de restauración, a ello se añade la convicción para sus responsables de que las nuevas medidas agravarán aún más su situación económica. De hecho, todos sostienen que han visto como se reducía el número de clientes y que las nuevas medidas aun provocarán un mayor descenso.

"Estamos a la expectativa de lo que se pueda decidir, pero nos vemos muy mal ya que, en la práctica, si no hay clientes porque las restricciones son cada vez mayores no queda más remedio que plantearse el cierre ya que resulta insostenible", resalta con tristeza Roberto Guijarro, propietario de La Casita del Reloj cuya terraza habitualmente estaba repleta.

Jesús Sánchez, vecino de la zona, considera "necesarias más medidas porque hay gente que no es consciente" y actúa sin prevención, si bien deja claro que "no se trata de todo el barrio, sino que dentro de s'Escorxador hay zonas en las que los vecinos no tienen ningún cuidado y otras que sí".

Los que trabajan en el centro de salud de s'Escorxador sí tienen claro que se trata de una zona caliente. Cristina Riera, enfermera del Servicio de Urgencias de Atención Primaria, resalta el elevado numero de usuarios y "la falta de sentido común de algunos que tiene consecuencias para todos". Constata que los contagios, en general, se redujeron con el pleno confinamiento, "pero lo que se ganó económicamente al abrirse al turismo, lo hemos perdido en salud". Ahora toca adoptar medidas más contundentes.