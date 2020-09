Sebastià Perelló: "El turismo es la gran pandemia, todos lo tenemos inoculado"

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿De aquí no hay manera de salir?"

—No sabríamos salir porque ya no sabemos dónde estamos, es así de grave. Hemos perdido el punto de referencia, me he convertido en un trasto hospitalario.



— ' La mar rodona' es un título redondo.

—¿Ha sorprendido a algún alumno leyendo un libro? —A alguno, y es una situación que parece que has de proteger, pero no lo he hecho. Han de salir a la superficie por sí solos desde la intemperie de la biblioteca.

—¿Le asusta dar nombres de empresarios turísticos? —Ni por casualidad puede leerse La mar rodona como un roman à clef. Los personajes son de ficción, los hoteleros hacen su camino y su leyenda, no me necesitan.

—¿En qué empeora la Mallorca turística a la atávica? —No era mejor, ni mucho menos. No hay nostalgia, no he escrito desde la añoranza de un mundo concreto. Es un texto que no comulga con el antiturismo, no denigro el turismo pero había otras posibilidades encaminadas hacia la hospitalidad y no hacia lo amorfo.

—¿Los alumnos, lo más lejos posible? —El problema es que no están lejos, están aquí y han de estarlo. Han de estar en alguna parte, y no sé dónde porque todos nos alejamos de nosotros mismos. La distancia es difícil de construir. Hoy he ido por primera vez al Instituto, y no me gustaría estar en ningún lugar donde se ha de tomar la decisión sobre las clases, no sabría cómo embestir.

—¿Conoce a alguien que escriba mejor que usted? —A muchos, lo contrario me daría pánico. Es una suerte tener una biblioteca y cumplir con el tópico de que me gusta más leer que escribir.

—En su tríptico de la Mallorca contemporánea, su abuelo en los 30, su padre en los 70 y usted en los 2000. —Podría ser así, pero en una familia que no ha llegado a configurarse. Un abuelo sin nietos, un padre sin hijos y un hijo sin abuelos. Tal vez en el libro hay autobiografía que yo desconozco, no quise construir una gran saga.

—Y remite a 'El mar' de Blai Bonet. —No lo he tenido muy presente en esta ocasión, me han interesado más otras vías.

—A una mujer muerta con la que no se sabe qué hacer.

—Los cadáveres estorban.

—Tienes razón, en estos tiempos se ha visto muy bien que no sabemos qué hacer con ellos. Mi referencia es a espejos deformantes, la Mort de dama.

—¿Cuando escribe un libro piensa en venderlo?

—No lo pienso, lo cual no quiere decir que no me gustara venderlo, que tuviera recorrido y que alcanzara importancia. Siempre he tenido otro trabajo, lo cual me permite escribir con tanta libertad. Y no he vendido mucho.

—¿Los extranjeros no son forasteros en Mallorca?

—Si me hablas en catalán, no eres forastero. Si hablas otra cosa, eres forastero. Puedes entrar y salir, no es de nacimiento, hay que despojar el concepto de racismo y etnicismo.