El origen del contagio de coronavirus se desconoce en Balears en tres de cada cuatro casos

El análisis del origen, trazado y tratamiento de los contagios no solo contribuye a limitar el impacto de la pandemia, sino que también puede ofrecer pistas concretas sobre las razones de su espectacular progresión en Balears. Por ejemplo, el origen del contagio se desconoce en tres de cada cuatro casos detectados en la comunidad. Este porcentaje supera ampliamente la media española, y solo se ve superado en Andalucía y el País Vasco. La indeterminación sobre el origen del foco dificulta las tareas de seguimiento que se asocian a un control efectivo del coronavirus. Los datos comparados constan en el informe más reciente sobre la "Situación del covid-19 en España", sistematizados por la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y que mide los indicadores de la enfermedad desde el 10 de mayo hasta finales de agosto, fechas que acotan la segunda oleada.

Bajo la denominación técnica de "ámbito de exposición", se adjudica el lugar más probable del contagio, con subdivisiones específicas para "centro sanitario", "laboral" o "escolar". En la inmensa mayoría de los casos de la segunda oleada ha sido imposible fijar dicho entorno en Balears. En una circunstancia agravante, la localización concreta empeora con el tiempo. En el penúltimo informe de la Red Nacional, la indefinición se ajustaba a un setenta por ciento, ahora ya está en un 75. Otra singularidad de los contagios disparados durante las últimas semanas es que muy pocos de ellos se concentran en el círculo doméstico, bajo el epígrafe concreto de "domicilio". Apenas un diez por ciento se corresponden con esta adscripción. El archipiélago es la comunidad con menos participación de una raíz casera de la enfermedad, muy por debajo de la media estatal. De hecho, se trata del único indicador que contrasta radicalmente con la tónica del resto del país.

La elevada incidencia en las residencias de la tercera edad, que las autoridades autonómicas han ocultado hasta esta semana, destaca por su concentración en un ámbito determinado, pero palidece ante la dispersión de causas y sobre todo ante la indeterminación mayoritaria. El porcentaje de la ambigüedad sobre el origen del contagio crece conforme se dispara la penetración de la enfermedad, que ha alcanzado límites insospechados en Balears desde principios de agosto.

La falta de una raíz concreta en tres de cada cuatro casos conlleva el fenómeno muy frecuente de los diagnosticados que no han tenido un contacto conocido con un caso previo de covid. Esta particularidad, que multiplica el número de focos posibles, afecta a un 55 por ciento de los infectados desde mayo hasta finales de agosto, unas tres mil personas. Solo dos comunidades, Cataluña y Galicia, presentan un mayor porcentaje de enfermos aislados en apariencia. El archipiélago se halla diez puntos por encima de la media estatal, dado que solo un 45 por ciento de los casos españoles no referían un contacto previo con otro contagiado.

Con respecto a los efectos del contagio, Balears presenta en la segunda oleada un porcentaje de asintomáticos que se encuentra por debajo de la media estatal. En el conjunto de España, prácticamente la mitad de los enfermos presenta síntomas. En el archipiélago, esa proporción se eleva al 57 por ciento. Dado que no existen razones aparentes para explicar un margen de tal amplitud, puede suponerse que los mallorquines se someten a las pruebas de verificación cuando sufren alguno entre el variado repertorio de síntomas de la enfermedad. Al conectar este comportamiento con el estallido de casos, pierde valor la interpretación de que debe asignarse a que la población haya acudido en masa a contratar una PCR, con independencia de su estado subjetivo de salud.

Por contra, los residentes en Balears muestran una notable celeridad en solicitar la asistencia sanitaria, en cuanto sospechan una disfunción orgánica. Solo tardan un día de media en trasladar sus síntomas al médico, frente a comunidades en que se aguardan dos o hasta tres jornadas (Cataluña) antes de efectuar la comunicación. De hecho, el archipiélago muestra una implicación que se dobla en el promedio estatal, con dos días antes de la consulta. Los pésimos datos de contagio tampoco pueden atribuirse a un retraso desde la aparición de la sintomatología hasta que se recibe el diagnóstico. Los dos días de tramitación mejoran en uno la media estatal, con un cuarteto de comunidades que requieren de cuatro días para establecer la covid.

Según los datos facilitados por la comparativa del Gobierno, el aislamiento también es automático en Balears. Se produce al día siguiente de la aparición de los síntomas, y por tanto en la misma jornada de la consulta. El dato es acorde con la media estatal, aunque cinco comunidades invierten una jornada adicional en llevar a cabo el confinamiento individual. De nuevo, este comportamiento tabulado de los servicios sanitarios no desvela la causa subyacente en el aluvión de contagios, que sitúa al archipiélago a la cabeza de Europa en la progresión del coronavirus.

En la persecución epidemiológica del entorno de un contagio, Balears presenta la marca de repercutir hasta seis "contactos identificados por caso". Se trata de la comunidad más activa en el trazado, pues ninguna otra alcanza la media docena y algunas se conforman con localizar a un solo asociado. Para dar idea de la intensidad del rastreo, el archipiélago dobla en este apartado a la media estatal de tres. De nuevo, los datos oficiales ahondarían en la senda contraria a la propagación indiscriminada que se padece ahora mismo en Mallorca.

En el campo sensible de la afectación del personal sanitario, Balears no alcanza el cinco por ciento de los casos durante esta segunda ola, lo cual conduce a una notable mejoría sobre el choque inicial con el coronavirus. Solo cuatro comunidades mejoran las estadísticas baleares en este apartado crucial para no colapsar la sanidad. El País Vasco presenta los resultados óptimos, pese al hándicap de tratarse de una de las regiones más castigadas en la fase veraniega. Regiones como Asturias o Castilla-La Mancha no han podido evitar que el diez por ciento de los casos correspondan a sanitarios tras la tregua de junio.