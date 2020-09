El Govern recurre a 'influencers' contra el coronavirus

Una campaña para jóvenes. Respondiendo al mensaje que lanzó Fernando Simón, el Ejecutivo de Armengol recurre a dos mallorquines con miles de seguidores en Instagram y Tik Tok para transmitir un mensaje que ponga a los adolescentes en alerta contra los peligrosos efectos del virus en la salud de toda la población

Marcos White y Aida Martorell tienen 18 y 19 años y más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales, unos canales en los que, desde ayer, gritan detrás de sus mascarillas para pedir responsabilidad a los jóvenes y evitar que las calles se vuelvan a quedar vacías.



Hace dos semanas, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pidió ayuda a los jóvenes que marcan tendencia para controlar la pandemia y ésta pareja de mallorquines ha recogido el guante.



"No queremos calles vacías", claman en el spot promocional del Govern balear, en el que ambos influencers no han dudado en participar para dar un toque de atención a los adolescentes que ignoran las medidas de prevención de contagios.



A través de este vídeo de 35 segundos, la conocida tik-toker mallorquina muestra una imagen suya con la mascarilla bajada y abrazada a dos amigos, mientras lamenta: "Todos nos hemos relajado".





Ningú vol carrers buits. Ningú vol contagiar els altres. Ningú vol tornar enrere. Els més joves, tampoc



El impacto del vacío

Pese a ello, defiende que ya no es momento de excusas, ni para ella ni para el resto de jóvenes de las islas, y que tan sólo siguiendo las medidas de prevención del virus los jóvenes podrán ayudar a frenar los contagios, evitar muertes por esta enfermedad y conseguir salvar vidas.Con las imágenes de fondo de una Palma vacía, los campos de fútbol sin espectadores y las playas de las islas sin bañistas,avisa a los más jóvenes: "O paramos esto o el coronavirus lo parará todo, otra vez".dice Marcos, mientras en la pantalla se observa cómo ha viajado en transporte público sin usar correctamente la mascarilla.Los dos metros de distancia que separan a Aida y Marcos en la grabación no impide que puedan unir fuerzas para defender que la mascarilla ya es un complemento más en la vestimenta diaria de los jóvenes, tal como reflejan en el vídeo, con sus camisetas blancas y las mascarillas a juego.A diferencia de la primera ola de la pandemia del coronavirus, esta vez alrededor del 70 % de los brotes de coronavirus que se han detectado en las últimas semanas en Balears son a raíz de reuniones familiares y sociales.El Govern ha asegurado que. Los 'influencers' que han participado en la campaña se mostraron desde el primer momento interesados en colaborar en la difusión del mensaje entre el público adolescente, un sector poblacional "al que es muy difícil llegar a través de los medios convencionales y que ha sufrido con dureza la etapa del confinamiento".Las áreas dedicadas a la salud mental del Servicio de Salud comprobaron en los últimos estudios con públicos juveniles que la imagen de los lugares públicos vacíos es probablemente la que más impacto supone para los adolescentes.Por ello, la campaña se centra en esta idea de no querer calles vacías, en alusión a lo que supondría un nuevo confinamiento. La acción, que cuenta con el, se difundirá a través de las redes sociales del Govern así como en la televisión pública y cadenas privadas.