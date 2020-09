Otro diputado de Ciudadanos, segundo caso de coronavirus en el Parlament

Otro diputado de Ciudadanos, el ibicenco y secretario segundo de la mesa, Maxo Benalal, segundo caso de coronavirus en el Parlament. El parlamentario naranja, que ayer ya hizo cuarentena a raíz del positivo de su compañera de grupo, la diputada Patricia Guasp, ha informado hoy de su positivo en la prueba PCR, y aumenta la incertidumbre en la cámara autonómica, donde ambos participaron el martes en el pleno por la comparecencia del conseller Martí March.



"Hola a todos. Siguiendo los protocolos de Salud, tras el positivo en COVID de mi compañera de grupo, me realizaron ayer una PCR y esta mañana me han informado que he dado positivo. Me encuentro bien y con fuerzas", ha informado hoy Benalal ha través de sus redes mientras el Parlament decidió ayer seguir con su actividad prevista para hoy.





Hola a todos. Siguiendo los protocolos de Salud, tras el positivo en COVID de mi compañera de grupo, me realizaron ayer una PCR y esta mañana me han informado que he dado positivo. Me encuentro bien y con fuerzas. — Maxo Benalal ?????? (@MaxoBenalal) September 4, 2020

Ante estos dos positivos,para valorar la posibilidad de, tal y como se celebraron en los primeros meses de la pandemia.Mientras tanto, según ha podido saber este diario, dos de los participantes en la reunión de seguimiento del Plan de Reactivación del Govern , en el que participó la diputada Patricia Guasp, y en la que también estuvo la plana mayor del Govern, encabezada por la presidentay representates empresariales y agentes sociales,por contacto estrecho con Guasp. Se trata del líder de El Pi,, y el diputado de Més,, que conversó con la diputada.