Protesta docente para exigir más recursos ante la pandemia

Una treintena de profesores respondieron ayer a la convocatoria del sindicato UOB y se concentraron frente al Consolat de Mar para exigir más recursos para garantizar una vuelta al colegio segura.

Durante la protesta "simbólica", Josep Palou, representante del sindicato, consideró que si entidades como el Sindicato Médico o el Colegio de Médicos abogan por retrasar el inicio de curso, la conselleria de Educación debería escuchar la voz de los expertos, en la que ellos confían: "Pero el conseller parece que es el único que va en la otra dirección".

Palou señaló que el escenario B así como se ha planteado en cuanto a recursos supondrá que el profesorado de Secundaria realice "trabajo doble" al tener que atender a los alumnos presentes en clase y a los que atiendan de manera telemática: "Y una vez más se cargará el sobreesfuerzo sobre la espalda de los docentes". Y en Primaria, denunció, "es imposible mantener la distancia de seguridad".

El representante sindical indicó que el curso pasado había 600 clases de Infantil y 2.ooo de Primaria con más de 20 alumnos y que en casi todos los grupos de Secundaria la cifra de estudiantes es también superior a esa cifra. Así, creen que los 560 nuevos docentes anunciados no bastan para lograr esos grupos por debajo de 20 que anuncia el conseller March. Palou lamentó además que la búsqueda de espacios se dejara en manos de cada centro y que hasta ahora Educación no ha tomado la iniciativa con este tema: "Hemos perdido dos meses".

Los otros cinco sindicatos con representación en la enseñanza pública no han respaldado la protesta y de momento UOB es la única fuerza que ha registrado una convocatoria de huelga, para el próximo día 14. Ayer indicaron que la mantendrán si Educación "no rectifica" y aumenta los recursos.

"Los otros sindicatos han preferido seguir negociando hasta el último momento y nosotros creemos que el momento de negociar ya ha pasado", indicó Palou, que aseguró que con sus acciones buscan proteger "a toda la comunidad educativa" e incluso "la sociedad" ya que, alertó, "si hay rebrotes masivos en las escuelas eso tendrá repercusiones sociales y económicas".