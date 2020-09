Jordi Reina: "La situación es muy preocupante"

"La situación de los contagios por covid-19 en Balears es muy preocupante", reconoció ayer Jordi Reina, jefe de Virología del Hospital Son Espases, en los micrófonos de IB3 Ràdio.

"El virus está circulando de una forma difusa y continuada dentro de nuestra sociedad. Y la situación epidemiológica no está controlada", aseguró a preguntas de la periodista Sandra Martínez.

"Es cierto que a diferencia de la primera oleada de contagios ahora hacemos muchas más pruebas PCR, pero si no llegamos a los asintomáticos no seremos capaces de romper la cadena de transmisión", advirtió el virólogo. "Nos encontramos ahora con un panorama en el que un seis o un siete por ciento de los casos necesitan hospitalización y en el que el virus está volviendo a llegar a las residencias de mayores, del mismo modo en que los ingresos hospitalarios y en las UCI remontan de nuevo", describió. "Si seguimos así los casos aumentarán y volveremos a saturar el sistema sanitario", alertó.

"El momento es muy preocupante", reflexionó el jefe de Virología de Son Espases. "Es necesario que toda la sociedad ayude para no volver a la situación de marzo, que se limiten las reuniones sociales, sobre todo en espacios cerrados, que se transmita que no llevar mascarilla o llevarla por debajo de la nariz es muy peligroso, porque el ochenta por ciento del aire que respiramos nos entra por ahí, no por la boca, y hay que ser muy riguroso en la utilización de medidas de protección", comentó Reina, que señaló que "si la gente no cumple las restricciones se tendrán que aplicar otras peores a las que nadie desea regresar".