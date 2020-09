Una diputada de Ciudadanos da positivo por coronavirus

La diputada de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha dado positivo por coronavirus. Así lo ha confirmado la propia parlamentaria a través de sus redes sociales. La parlamentaria participó el martes en el pleno del Parlament y en la reunión de seguimiento del plan de reactivación del Govern encabezada por Francina Armengol, y en la que participaron además de los representantes de los partidos, agentes económicos y sociales.



Según ha relatado Guasp, ayer miércoles se levantó mostrando síntomas coincidentes con el coronavirus y siguiendo los protocolos de Salud se le realizó una prueba PCR que ha resultado positiva, algo de lo que se ha informado esta mañana. "Lo he comunicado a las autoridades sanitarias y estoy ya desde ayer en confinamiento total", ha explicado la diputada liberal.





Hola a todos. Tras levantarme ayer con síntomas de cuadro COVID, y siguiendo todos los protocolos de Salud, me realizaron una PCR y esta mañana he conocido que he dado positivo. Lo he comunicado a las autoridades sanitarias y estoy ya desde ayer en confinamiento total.