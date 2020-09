Baleares necesitó 24 días para bajar su tasa de mortalidad en la primera oleada

Balears necesitó un total de 24 días para bajar su tasa de mortalidad por covid-19 durante la primera ola, por encima de la media nacional, que se quedó en 18,33 días.

Este es uno de los datos más destacados del estudio dirigido por Dyego Leandro Bezerra de Souza con la colaboración de Albert Oliveras Fàbregas, ambos miembros del grupo de investigación M3O (Methodology, Methods, Models and Outcomes of Health and Social Sciences) de la Universidad de Vic-Universidad central de Cataluña, y cuatro instituciones brasileñas.

El trabajo se ha centrado en el periodo de tiempo comprendido entre el 14 de marzo y el 25 de abril de 2020, es decir, desde el inicio del confinamiento y durante las semanas más intensas de la pandemia. Uno de los principales datos que se desprenden es que la tasa de mortalidad tardó 18,33 días de media en disminuir. En cuanto a los ingresos hospitalarios, comenzaron a disminuir pasados 14,27 días, mientras que en las unidades de cuidados intensivos (UCI) lo hicieron al cabo de 13,44 días.

Sin embargo hubo nueve comunidades autónomas que necesitaron más. Navarra la que necesitó más días (34), seguida del País Vasco (25), Extremadura y La Rioja (24) además de Murcia, Ceuta, Andalucía, Valencia y Balears. "Estos datos pueden deberse a la transmisión de asintomáticos en lugares permitidos, tales como supermercados o farmacias, o en puntas de infecciones del personal sanitario", Bezerra de Souza.