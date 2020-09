Escola Catòlica reclama 150 docentes más para concertada para tener grupos de 20 alumnos

La patronal de enseñanza concertada Escola Catòlica (ECIB) ve "inasumible" que los clases tengan un máximo de 20 alumnos el próximo curso con los recursos que ahora mismo ha ofrecido Educación a los centros. Reclama por ello un mínimo de 150 profesores más para la red concertada.

Llúcia Salleras, secretaria general de ECIB, que este pasado lunes participó en la Mesa de la Enseñanza Concertada con las otras patronales y sindicatos del sector, considera que "ahora mismo y de forma inminente" si la Conselleria no dota con 150 profesores a la red concertada en Baleares, "los centros no podrán desdoblar unidades y, por lo tanto, de entrada no podrán tampoco asumir una ratio de 20 alumnos por aula o falto en Educación Infantil y Primaria y 15 alumnos por aula a ESO", como ayer mismo aseguraba en el Parlament el conseller de Educación, Martí March.

En un comunicado, Salleras ha explicado que si bien desde la Conselleria se aseguró que se destinarían 30 profesores más a los colegios concertados para hacer frente a esta situación, una vez hecha una ronda de consultas con las direcciones y titulares de los centros que pertenecen a ECIB y analizada la situación, la entidad concluye que "la carencia de profesorado se puede situar por encima del centenar de nuevos profesores, únicamente si se habla de colegios de Escola Catòlica de Baleares (de los 150 que necesitaría todo el sector)".

En caso contrario, cree la patronal, "la ratio de las aulas se verá necesariamente aumentada más allá de los 20 alumnos", aunque "asegurando una distancia de seguridad obligada entre ellos" y, concluye el comunicado, "intentando por todos los medios ofrecer un nivel de calidad de la enseñanza adecuada al que por tradición ofrece desde hace décadas la enseñanza concertada católica en las islas".

Cabe recordar que Escola Catòlica y CECEIB son las dos patronales de la enseñanza concertada de las islas, junto a Cooperatives d'Ensenyament.

Esta tarde la presidenta Armengol y el equipo de la conselleria de Educación se reúne de forma telemática con los directores de los colegios concertados de las islas. En la red concertada es donde se concentran algunos de los centros educativos con mayor volumen de alumnos de las islas, como Sant Josep Obrer o Madre Alberta.