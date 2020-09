Company a Armengol: "Unidad sí, pero no para que nos tire por un precipicio"

El líder del PP balear, Biel Company, ha lanzado esta mañana un claro mensaje a la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, advirtiéndole de que los populares están dispuestos a apostar por la "unidad" en la lucha ante el coronavirus y sus consecuencias en distintos ámbitos, pero "no a la unidad para tirarnos por el precipicio al que nos empuja su política desde hace cinco años".

Company ha efectuado estas declaraciones con motivo de las jornadas parlamentarias celebradas por el grupo popular para preparar el nuevo curso político, ante el cual el PP se centrará en la presentación de iniciativas que inciden en las que ya ha ido anunciando en los últimos meses.

El líder popular ha afirmado que su partido ha apoyado prácticamente todas las iniciativas presentadas por el Govern para hacer frente a la pandemia, aun pareciéndoles "insuficientes", pero en cambio Armengol no ha aceptado ninguna de sus propuestas.

Junto a ello, ha hecho un repaso a la gestión del Ejecutivo del Pacto en distintos ámbitos, desde el sanitario al educativo y económico, acusándole de no adoptar medidas suficientes de apoyo a empresarios, autónomos y familias, muchas de las cuales "no llegan a final de mes", ni de contratar al personal necesario en especial en atención primaria de la sanidad.

En el ámbito económico ha sido especialmente duro, acusando al Govern de presentar un plan de reactivación que en realidad supone medidas planeadas en los presupuestos aprobados en diciembre de 2019, que no estaban previstos para una situación como la actual. En este sentido, ha afirmado que si Armengol no quiere llevar al Parlament este plan de reactivación para su debate se debe a que sabe que no está a la altura y le ha acusado de hacer una gestión de "maquillaje y marketing" que el PP no respaldará en nombre de la unidad.