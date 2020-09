El brote de covid deja bajo mínimos al personal de la residencia de Sant Joan

El brote de coronavirus detectado durante el fin de semana ha desbordado por completo la residencia Sèniors de Sant Joan. La incidencia del virus en el centro ha dejado bajo mínimos al personal y entre profesionales contagiados y aquellos sospechosos por haber mantenido contacto con casos positivos, la mitad de la plantilla está en cuarentena. Los trabajadores reclaman refuerzos ante las dificultades para cubrir turnos, mientras la empresa trata de redistribuir la plantila de sus otras residencias en Mallorca.

Después de declararse el brote con dos muertes y otros 54 usuarios y 21 profesionales del centro contagiados, Salud informó ayer de otros dos nuevos positivos entre los residentes y de seis nuevos casos entre el personal. Mientras el estado de los usuarios no empeora y no ha habido nuevos ingresos respecto a los cinco casos ya hospitalizados, lo que desborda ahora a este centro privado con plazas concertadas del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), es la falta de personal. De una plantilla de 70 trabajadores, 33 se encuentran en cuarentena: 27 como casos activos y otros seis por su contacto con casos positivos.

Con los residentes divididos por plantas entre los 56 casos positivos y los 54 sanos, el personal que sigue al frente de la residencia reclama refuerzos ante las dificultades para cubrir turnos con los efectivos suficientes. Esa petición se la hicieron llegar al alcalde de Sant Joan, Francesc Mestre, quien a su vez la trasladó ayer al IMAS.

Desde el Institut d'Afers Socials, la responsable de Atención a la Dependencia, Sofía Alonso, atribuyó la situación a que el volumen de positivos ha llegado de manera "sobrevenida" y planteó la necesidad de modificar la normativa de Salud, para que aquellos casos sospechosos por contacto pudieran seguir trabajando siendo seguidos con pruebas PCR.

Alonso detalló que se ha pedido al Servei d'Ocupació (SOIB) hacer un llamamiento a enfermeros o auxiliares de enfermería desempleados para su incorporación, del mismo modo que ya se hizo durante la primera ola de la pandemia ante brotes en residencias. Por otro lado, la propia responsable de Atención a la Dependencia explicó que la empresa Sèniors, propiedad del grupo residencial Korian, trabajaba en redistribuir el personal de sus residencias en las islas para reforzar la plantilla del centro de Sant Joan. Sèniors cuenta con otros cinco geriátricos en Inca, Manacor, Pollença, Montuïri y Can Picafort.



Otro brote en Sèniors Montuïri

"El grupo tiene otros centros y están trabajando para redistribuir trabajadores", resumió la responsable de las residencias del IMAS, que en cualquier caso reconoció que "necesitarán su tiempo" para ello.

No obstante, el grupo Sèniors además del brote en Sant Joan tiene ahora un brote, por ahora más pequeño y controlado, con siete usuarios positivos en la residencia Sèniors de Montuïri. También tuvo un caso a mediados de este mes en la residencia Sèniors Can Picafort, si bien ahora mismo no presenta ningún caso activo.

En total son 114 los usuarios infectados en residencias del archipiélago, y 84 profesionales que han dado positivo por covid.

Además de los casos en las residencias del grupo Sèniors, sigue activo, aunque "controlado" según Salud el brote en Verge de l'Esperança, en Son Gotleu, con 22 casos, ayer se declaró otro brote con 15 casos en el geriátrico ibicenco de Sa Serra y hay activos un caso en la residencia de Cala Estancia, en Oasis y en DomusVi Capdepera.