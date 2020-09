Un vecino de Banyalbufar afectado por el 'cap de fibló': "Estoy vivo de auténtico milagro"

Árboles caídos por toda la carretera, helicópteros sobrevolando la zona y los vecinos desesperados por los daños que sufrieron sus casas. Este fue el escenario que se pudo observar ayer en Banyalbufar y es Port des Canonge, todavía en "shock" por el 'cap de fibló' que arrasó con ambos distritos. "Las islas no habían vivido algo tan grave como esto", expresó Christine Siegfried, ciudadana que vivió la tormenta en primera persona .

Una catástrofe que no causó ninguna muerte, aunque estuvo bastante cerca. "Estoy vivo de milagro, se derrumbó la antena parabólica y me pasó rozando la cabeza", explicó un vecino de la zona mientras limpiaba los escombros de su casa. A otros residentes no les pilló en casa, aunque después tuvieron muchos problemas para acceder al domicilio, como es el caso de Jean- Pierre: "Estaba en el bar de abajo y me tuve que meter en el coche y vivirlo desde ahí dentro. No podía venir a casa porque veía desde fuera que todo se caía".



Daños irreversibles

Los daños causados por el 'cap de fibló' vinieron provocados por la caída de los árboles, que impactaron encima de algunos domicilios. De hecho, según fuentes cercanas a Emergencias, estimaron que fueron alrededor de 220.000 los árboles que sufrieron daños con la tormenta. Asimismo, esta catástrofe no sólo afectó a los domicilios, sino también a algunos vehículos. "Empezó a granizar justo cuando estaba en el coche. De esta forma, se han quedado marcas en el capó y en la parte trasera", afirmó Jean-Pierre. Una de las edificaciones más afectada fue la mansión de Christian Volkers, dueño de la agencia inmobiliaria Engel & Volkers.



Zona catastrófica

Ante la gravedad de la situación, el Govern instará al Ejecutivo central a declarar "zona catastrófica" a unas 580 hectáreas de la Serra de Tramuntana. Así lo explicaron los consellers de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, y de Administraciones Públicas y Modernización, Isabel Castro, que ayer visitaron las zonas más afectadas por el temporal. Esta declaración podría provocar el aumento de ayudas económicas para las familias afectadas, tal y como explicó Toni Bernat, técnico de emergencias: "Estas compensaciones serían para aquellos particulares que han padecido graves problemas en sus hogares".

Los operarios y técnicos ya trabajan para intentar volver a la normalidad lo antes posible. "Ahora nos centramos en rehabilitar los servicios básicos para que la población pueda vivir adecuadamente. Estamos pendientes de la red eléctrica", informó Felipe Ortiz.



Tren de Sóller, sin servicio

El tren de Sóller suspendió su servicio por los "graves y cuantiosos"daños que dejó el temporal, que según la empresa podría tener un coste de reparación de más de 200.000 euros. Así pues, el servicio de trenes permanecerá suspendido hasta la segunda quincena de septiembre.