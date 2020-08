Han detectado covid a un amigo con el que cené ayer: ¿Qué hago? Aislamiento = Solución

Decía el otro día nuestro compañero de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Alberto Fernández en Diario Médico: "Lo importante no es el número de contactos que detecte un rastreador, sino que se queden en casa". Y seguía diciendo: "Lo importante es que yo haya sido capaz de cortar la trasmisión y eso significa que los contactos permanezcan en cuarentena. La clave está en una actuación en la que rápidamente identifiques un caso, que en cuanto dé positivo detectemos sus contactos y que les convenzamos y nos aseguremos de que hacen la cuarentena porque si no, la epidemia se nos va a niveles comunitarios y ya empezamos con los confinamientos".

Estos días hemos visto situaciones diversas como la de amigos que han tenido un contacto con personas que han dado positivo. ¿Qué significa haber sido un contacto estrecho de una persona con enfermedad covid-19 confirmada sin medidas de protección, a menos de dos metros y durante más de 15 minutos? Y, a partir de allí, la pregunta es ¿Qué hacemos? Y la respuesta es que es necesario hacer dos cosas, incluso a pesar de NO tener ningún síntoma:

01 Hacerse una PCR (llamar al centro de salud para explicar el caso y pedir la PCR).

02 Ponerse en aislamiento. Así formamos parte de la solución ante la covid-19. Y ponerse en aislamiento significa:

Quedarse en la habitación y no salir de casa

Habitación de uso individual

Baño de uso individual si es posible o limpieza tras el uso

Teléfono móvil como manera de interactuar con la familia/amigos

Comida aparte en platos de usar y tirar

Ropa en bolsa que se lava aparte

Si usamos en algunos momentos excepcionales, espacios comunes de la casa, mascarilla, higiene de manos y distancia física

Limpieza diaria de las superficies que se tocan a menudo

Evitemos los espacios cerrados

La realidad con que nos encontramos hoy es de personas que pueden que se haya hecho una PCR y haya dado negativo (y es posible que no dé positivo hasta 8 ó 10 días). Hay que convencer a esta persona de que, aunque haya dado negativo, tiene que quedarse en casa y se le hará otra PCR a los 7/10 días. Y en casa, es necesario seguir una serie de recomendaciones básicas para no infectar a nadie más. Es fundamental cortar la transmisión del virus.

Sin duda alguna, NO es fácil volver a una situación de aislamiento después de los meses de confinamiento que todos vivimos en marzo. Toda persona será considerada contacto estrecho siempre y cuando se haya relacionado con el positivo por covid-19 desde 48 horas antes del inicio de los síntomas. Y habrá más riesgo cuando se produce una alta concentración de personas en espacios cerrados. También si hay interacción sin las medidas de prevención e higienes pertinentes. Por lo tanto, y si uno es un contacto estrecho de cualquier positivo de covid-19, es fundamental hacer cuarentena. Ésta es la realidad de los casos covid positivos y de sus contactos estrechos, tengan o no síntomas.

Por eso, desde la Escuela de Pacientes (www.escueladepacientes.es), nos planteamos la necesidad de apoyar a las personas en aislamiento domiciliario y a los contactos en cuarentena con información sobre las medidas a seguir y con testimonios de otras personas que ya han pasado por la misma situación. Viendo cómo lo han hecho otros, es más fácil hacerlo uno. Además, es imprescindible su responsabilidad y su solidaridad, imprescindibles para contener la pandemia y salvar tantas vidas, aunque sean asintomáticos.

Las Aulas covid-19 de la Escuela de Pacientes (www.escueladepacientes.es/mi-enfermedad/covid-19), una para "Casos Confirmados" y otra para "Contactos Estrechos", contienen información de expertos, medidas e instrucciones a seguir y testimonios de otras personas en aislamiento o cuarentena.

Hemos podido conocer la experiencia de Manuela Lácida, enfermera y paciente covid y sus recursos para afrontar sus semanas de aislamiento "No ha sido fácil, pero hay cosas que me ayudaban?"; o la de Jaime León, empleado de cafetería y mago, y descubrir el valor de la imaginación durante los días de confinamiento "abrir la ventana, permitirse momentos de bajón y pensar que todo es para bien"; o cómo organizó la dinámica doméstica Sensi Castro, esteticista y cuidadora de un caso, y por tanto en cuarentena, "le dejaba la comida en la puerta, no cruzarnos por el pasillo y seguir las normas para la limpieza".

Y junto a la experiencia de pacientes, cuidadores y ciudadanía encontramos también la información precisa, útil y necesaria para llevar a cabo las medidas de aislamiento y cuarentena a través de entrevistas con expertos/os como Eduardo Briones, epidemiólogo, o de Maite Martínez Lao, enfermera de un centro de atención primaria.

Las «Aulas covid-19» de la Escuela de Pacientes se estructuran en 3 secciones:

01 Información: ¿Qué significa ser un caso confirmado covid-19? ¿Qué significa ser un contacto estrecho?

02 Instrucciones: Cómo realizar el Aislamiento y la Cuarentena de forma segura.

03 Experiencias: Vídeos de otras personas que han estado en la misma situación.

Las Aulas covid-19 son un espacio dinámico, que van incorporando recursos, testimonios y información actualizada y de fuentes oficiales para ayudar a la eficacia de las medidas para contener la propagación del virus y a que los días de aislamiento en casa sea más llevaderos, gracias al apoyo de otras personas que han pasado por la misma situación.

Los consejos y las recomendaciones proporcionadas por un igual tienen el poder de la empatía, tan importante en comunicación y la eficacia del "modelaje o aprendizaje vicario" derivado de la teoría del Aprendizaje Social de Bandura. Éstas son algunas de las claves en la estrategia metodológica de la Escuela de Pacientes, que comparte con los proyectos de Paciente Experto, que hoy se desarrollan en la mayoría de comunidades autónomas y en muchos países del mundo.

Las Aulas covid-19 son solo una de las iniciativas que Escuela de Pacientes, proyecto de la Consejería de Salud y Familias, coordinada desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, que se han puesto en marcha estos meses para apoyar a los pacientes crónicos confinados en sus hogares.

Es necesario que estos recursos (información, instrucciones y experiencias) de la Escuela de Pacientes puedan ser "recetados" por profesionales en un afán de llegar mejor a cada una de las personas que lo necesiten. Los tiempos de la covid-19 necesita todo nuestro apoyo. Y las personas en necesidad de aislamiento, necesitan cómo hacerlo y de qué manera. Aquí tienen una ayuda.

Recetar links, recetar webs, recetar https://www.escueladepacientes.es