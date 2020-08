Educación suma un centenar más de nuevos profesores para el curso que viene

La conselleria de Educación ha anunciado hoy a los sindicatos que incorporará 102 docentes más a los 458 ya anunciados para el curso que viene. Así, finalmente el próximo periodo escolar habrá 560 profesores más en plantilla.

De este centenar de profesores nuevos, anunciado tras tomar la decisión de que el curso empezará en modalidad semipresencial (escenario B), 72 irán a la enseñanza pública y 30 a la red concertada.

Los sindicatos tantos de una red como de otra han considerado este incremento "insuficiente".

ANPE ha usado este calificativo para referirse a las medidas aportadas hoy en mesa sectorial por parte de la Conselleira "por no disponer de los docentes, los espacios ni las ratios necesarias para asegurar un curso semipresencial con garantías sanitarias y educativas". Los 72 nuevos profesores anunciados para los centros públicos no bastan, denuncia. El sindicato ha recordado que el sindicato médico ha recomendado PCR para los profesores y realizar test de saliva a los alumnos antes de iniciar el curso, y de no ser posible "retrasarlos hasta que se tenga controlada esta segunda ola".

Hoy el PI ha solicitado también la realización de pruebas PCR al profesorado antes del inicio escolar. Educación de momento ha anunciado pruebas serológicas solo para el profesorado con perfil de riesgo.

El sindicato Alternativa cree que el curso 2020-2021 empieza marcado por "la incertidumbre, la inacción y la inseguridad". La agrupación critica la cifra de nuevos docentes anunciadas y que "los equipos directivos y claustros se han visto obligados a hacer unos planes de contingencia sin tener claro si tendran más recursos o no", y, "lo más importante", destacan: "Sin ser expertos en previsión de riesgos ni sanitarios". El sindicato cree que los que mandan "se han excusado constantemente en el hecho que el futuro epidemiológico es incierto en lugar de trabajar con los ayuntamientos de las islas, con los hoteleros y cualquier otro organismo que disponga de espacios para redistribuir el alumnado".

Desde Educación, han insistido hoy en que con el incremento de profesores y la incorporación de más espacios "se prevé que en Infantil y Primaria las ratios medias sean de 20 alumnos por aula o incluso menos, dependiendo del centro". En Secundaria, la Conselleria asegura que "hablamos de una medida de ratios de 15 o 16 alumnos por aula".

Respecto a las críticas de los sindicatos, el conseller March ha asegurado respetar su posición pero ha indicado que le hubiera gustado "tener más apoyo" por su parte. Ha expresado su confianza en que todos los implicados actúen con responsabilidad en el inicio de curso.