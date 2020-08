Vuelta al cole y material escolar: incertidumbre y caída de las ventas

La "vuelta al cole" era una incógnita hasta hace unos días, aunque sigue siendo un tema que inquieta a las familias. El pasado 25 de agosto el conseller de Educación Martí March, compareció para explicar el protocolo para la detección de contagios en los centros y cómo sería la vuelta a los colegios en Baleares.

Las diferentes empresas distribuidoras de material escolar, papelerías, etc. hablan sobre cómo la campaña de la vuelta al cole no está funcionando este año, ya que las ventas no están siendo ni la mitad que las del año pasado. Además, reiteran que la campaña se ha llevado a cabo desde la empresa, pero que los padres "no están para gastar dinero si no saben si van a necesitar los materiales".

Desde Papelería Company, un comercio familiar con 50 años de trayectoria, se habla de una "vuelta al cole" que ha empezado en cuanto a las empresas pero no en las ventas. Marta Company, una de las cuatro hermanas que forma parte de este pequeño comercio cuenta que "se están haciendo cajas de 3h de un sábado en todo un día entre semana". La campaña escolar ha empezado en casi todas las empresas dedicadas a ello como otros años pero "las expectativas son muy bajas porque la gente tiene mucha incertidumbre". Según cuenta Marta, se han rebajado los precios al máximo y se han echo diversas ofertas, además de promocionarse mediante folletos y radio pero es como "llover sobre mojado". Sin embargo, se ha ampliado a ventas online desde donde se hacen envíos, apostando por la mayor comodidad de las familias.

Las familias se encuentran en una situación económica delicada y aún no han empezado las compras escolares por temor a que el curso escolar 2020/2021 se haga online. Company también habla como madre: "Da mucha pereza hacer un desembolso inicial si no se sabe si se van a usar los materiales". Creen que hasta que no se sepa qué va a pasar a ciencia cierta, no van a empezar las compras. "La campaña de vuelta al cole se va a dilatar y no va a ser temporal como otros años"

En Gráficas Madrid las ventas no son nada parecidas a otros años, comentan que "son más bien la mitad o más de la mitad que años anteriores". La temporada de compras de vuelta al las aulas comienza a mediados de agosto, sin embargo no se está viendo ese repunte de ventas típico de estas fechas, afirman. "Sigue la tendencia de todo el año con la pandemia" y aunque la campaña de "vuelta al cole" se ha seguido haciendo como otros años y los precios son los mismos, no se ven las mismas ventas.

En cuanto a las ventas de El Corte Inglés y, teniendo en cuenta que es un grupo de distribución mundial, las ventas no parecen verse afectadas por la pandemia. En Mallorca, cuentan que las compras de material escolar suelen empezar la primera semana de septiembre y las previsiones son favorables. Como bien explica Toni Sánchez, el director de prensa de El Corte Inglés, hay padres que están retrasando las compras por la incertidumbre, pero "la reserva de los libros de texto que se hace en junio ha sido similar a la del año pasado". Durante el verano, cuenta "se ha visto un aumento en las ventas de tecnología" ya que los padres se están equipando sus casas para que, si sus hijos tienen que confinarse o estudiar de forma online, puedan hacerlo e la mejor manera posible". En la Vuelta al Cole de El Corte Inglés, se han añadido materiales tecnológicos como tablets, portátiles, impresoras, discos duros, altavoces, PC... Sánchez afirma que la compra de material escolar y uniformación nunca se ha visto afectada por crisis económicas ya que "es un gasto que las familias ya tienen asumido y los niños crecen y necesitan materiales nuevos".

En Folder, según ha informado su dueño "la bajada de ventas es espectacular", aproximadamente de un 30% a día de hoy. La empresa se está preparando sin saber exactamente como irá debido a la gran incertidumbre que hay: "estamos a la expectativa de ver cómo irán las cosas, se espera que la compras de material escolar sean en el último momento". Esperan que los días previos a el inicio de las clases sea el momento en el que todas las familiar acudirán a comprar. Por otra parte, ofrecen pedidos online y a través de Whatsapp para la mayor comodidad de los clientes, además de ofrecer servicio a domicilio.