Los sindicatos educativos ven "insuficiente" el aumento de profesores anunciado

Todos los sindicatos de la enseñanza pública de las islas consideran "totalmente insuficiente" el aumento de profesorado previsto por la conselleria de Educación para el curso que viene (458 docentes), más en el escenario B de semipresencialidad que finalmente se aplicará este inicio escolar.

Así lo han expuesto hoy los representantes de la Junta de Personal Docente No Universitario a las puertas de la Conselleria. Su secretaria, Catalina Bibiloni ha razonado que en el nuevo contexto es aún más necesario que antes aumentar la dotación de docentes: "Las cuotas de profesores fueron calculadas en el mes de junio con unas ratios distintas de las que se recomiendan ahora". Si los centros ahora "por norma general" han de intentar no tener más de 20 alumnos por grupo (cifra que no se puso sobre la mesa en julio, cuando los centros hacían sus planes de contingencia) es necesario habilitar más espacios y contratar más docentes de los anunciados, argumentan.

¿Cuántos harían falta? Pere Pol, del STEI, ha indicado que "como mínimo" en Secundaria sería necesario contratar a todos los profesores que hagan falta para garantizar que cada docente no hace más de 18 horas lectivas semanales (ahora se han subido las horas de atención directa hasta las 21, el máximo, si es necesario). En Infantil y Primaria creen que haría falta un maestro más por línea. Tino Davia, de UGT, ha señalado que sus cálculos apuntan a que serían necesarios mil docentes más (es decir, medio millar más de los anunciados).

Bibiloni ha informado de que se ha puesto en marcha una recogida de firmas a traves de change.org a la que invitan a sumarse a toda la comunidad educativa para reclamar un "Inicio de curso seguro" y que siga las normas básicas de prevención ante la covid-19, "garantizando nuevos espacios, menos ratio y más docentes".

La Junta de momento no plantea acciones de protestas conjuntas, aunque tampoco las descarta. De llevarlas a cabo eso sí se buscará en cualquier caso la complicidad y apoyo de las familias.

El sindicato UOB por su parte mantiene sus movilizaciones previstas. Uno de sus representantes, Josep Palou, ha recordado que convocan a docentes y familias a concentrarse frente al Consolat de Mar el día 2 de septiembre. Asimismo, "si Educación no rectifica" y pone más espacios y profesores a disposición de los centros educativos tirarán adelante con su convocatoria de huelga el día 14 de septiembre.

Los sindicatos están convocados el lunes a una mesa sectorial con los responsables de la conselleria de Educación, pero los representantes sindicales denuncian que en los últimos tiempos estas reuniones son "informativas", siempre llegan después de haber presentado las novedades a la opinión pública y no se produce una auténtica negociación.