"La escuela será uno de los espacios más seguros de nuestra sociedad"

"Estamos convencidos de que la institución escolar será uno de los espacios más seguros de nuestra sociedad". Así de confiado se mostró ayer el conseller de Educación, Martí March, a 15 días del arranque del curso 2020-2021.

Este arranque será gradual: empezará el 10 de septiembre y podrá prolongarse (a razón de 150 alumnos por jornada) hasta diez días según el volumen del centro educativo. Con los más pequeños, de Infantil y Primaria habrá grupos estables que no podrán mezclarse con los otros. A partir de 2º de ESO, la asistencia podrá organizarse por turnos, combinando la enseñanza telemática con la presencial. Ya se han colocado diez aulas prefabricadas 'covid' y hay preparadas otras 20 y se realizarán controles aleatorios de temperatura.



Mascarilla todo el día

Todos los alumnos mayores de seis años y todo el personal de los colegios e institutos deberán llevar la mascarilla todo el tiempo que permanezcan allí. Los niños de entre tres y seis años deberán llevarla al usar el transporte escolar.

Estos son algunos de los aspectos que marcarán el próximo curso en Balears, que, ya es oficial, comienza en el escenario B. Los equipos directivos realizaron en julio planes de contingencia para tres escenarios: A, presencialidad; B, semipresencialidad; C, confinamiento. Una semana atrás el A era la apuesta principal, pero se ha cambiado al B por el incremento de contagios y hospitalizaciones: "No estamos improvisando, nos adaptamos a la pandemia", indicó ayer el conseller Martí March.

La distancia de un metro y medio entre alumnos en las clases es ahora obligada (antes podía obviarse si los estudiantes llevaban mascarilla).

La Conselleria quiere que "de forma general" los grupos no superen los 20 alumnos, pero este tope máximo no figuraba en los protocolos de los que partieron los centros para hacer sus planes de contingencia en julio y por eso no se puede garantizar que esta ratio se cumpla en todas las escuelas.

Los colegios demandan más recursos para la aplicación del escenario B y la Conselleria está estudiando ahora estas solicitudes para incrementar las plantillas si es necesario (se anunciaron 548 profesores más y no se adjudicaron todos) y ayudar a los algo más de 40 centros (entre públicos y concertados) que demandan espacios extra. En esta caso, las opciones son instalar prefabricadas (las 30 aulas modulares 'covid' anunciadas se suman a las que ya había por el déficit de infraestructuras y podría haber más, aunque es "el último recurso"); trabajar con los ayuntamientos para habilitar más espacios municipales o aceptar ofertas como la de la Asociación Empresarial de Parques Infantiles, que ha puesto a disposición de Educación sus 19 instalaciones para albergar clases y actividades escolares.

Según el director general de Planificación y Centros, Antoni Morante, esta semana acabarán de analizar las peticiones y los recursos disponibles y darán respuesta a los centros educativos.



Las claves

