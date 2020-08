Formentera pide a los empresarios que sigan abiertos en septiembre

La presidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, hizo ayer un llamamiento a la "responsabilidad y el apoyo" de los empresarios del sector turístico para solicitarles que, en la medida de sus posibilidades, mantengan sus establecimientos abiertos más allá del mes de agosto. "Con la ayuda del empresariado comprometido, podremos demostrar una buena capacidad de gestión como destino turístico y ofrecer un servicio a las personas que, en momentos tan complicados como los actuales, siguen apostando por visitar Formentera", destacó la presidenta en un comunicado.

errer, que también es la responsable del departamento de Turismo en el Consell, incidió en que si los empresarios mantienen en marcha sus negocios durante el próximo mes, ayudarán a seguir generando trabajo en la isla. De esta manera, esto "redundará en el beneficio de muchas personas para que hagan frente en un invierno que se prevé difícil".

"Las administraciones estamos haciendo esfuerzos para ayudar a los trabajadores y empresarios con temas tan importantes como los ERTEs y ahora se trata que todos ellos también sean solidarios", apuntó Ferrer. Aun así, la presidenta admite que "la situación de esta temporada es muy difícil" y agradece el esfuerzo del sector turístico que se ha animado a abrir sus puertas este verano.

No obstante, Ferrer quiso dejar claro que "de momento, no se puede dar la temporada por acabada mientras se sigan teniendo reservas para septiembre". "No es una temporada para hacer dinero, sino para establecernos como destino turístico, con una buena gestión y calidad de servicio, puesto que el trabajo de este año tendrá repercusión directa sobre la temporada 2021", manifestó.

Paralelamente, desde el área de Promoción Turística se están llevando a cabo campañas de promoción en el ámbito nacional, haciendo especial incidencia en el resto de las islas. "Al principio del desconfinamiento, nuestros vecinos de las islas fueron los primeros en venir a visitarnos y esperamos que serán los últimos en irse".