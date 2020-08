Denuncian los desahucios de dos familias vulnerables en Palma

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas en Mallorca (PAH) ha denunciado los desahucios de dos familias vulnerables en Palma que se encuentran "sin alternativa habitacional". En la manifestación que ha convocad la PAH esta mañana en Cort, han criticado la inacción del Govern ante esta situación.

Uno de los casos es el de Micaela Moreno, con un desahucio programado el 24 de septiembre. La afectada tiene dos hijos a su cargo, uno de ellos menor, y se encuentra en recuperación por su enfermedad después de pasar por quimioterapia y una operación, de modo que no puede trabajar. Ha explicado que el IBAVI considera que no es apta para recibir una vivienda, a pesar de no tener ningún ingreso.

Moreno se vio incapaz de pagar el alquiler de su vivienda, así que los Servicios Sociales y la Asociación Contra el Cáncer le ayudaron a pagar unos meses de renta. Sin embargo, tras dejar de recibir esa subvención, empezó a hacer trámites para buscar ayuda e incluso habló con el alcalde de Palma, José Hila: "Prometió que iba a hacer algo, pero nada".

El pasado día 17, Micaela Moreno tenía un primer desahucio, cuando habló personalmente con el conseller de Movilidad y Vivienda, Marc Pons: "Me dijo que no me preocupara, que me iba a ayudar, pero hasta el día de hoy no sé nada de él". La afectada ha declarado que si no fuese por la ayuda de la plataforma "hoy estaría en la calle", ya que la opción que le dan los Servicios Sociales es que vaya a un albergue "con mis dos hijos y con la enfermedad, es algo increíble".

El otro caso es el de la familia de Teresa Escalona, una mujer de 34 años con un 100% de discapacidad y un desahucio programado para el 8 de septiembre. Su padre Francisco Escalona ha explicado que hace tres años fue estafado con la vivienda en la que se encuentra ahora la familia. El estafador se hizo pasar por el propietario de la casa, que ahora reclama el banco. "Hemos hecho todo lo posible, pero ahora estamos prácticamente en la calle sin saber dónde ir", ha lamentado Escalona.

En estos momentos, la familia se encuentra a la espera de que alguna entidad pública les conceda una vivienda hasta que se solucione su situación, de modo que la hija pueda seguir su tratamiento de rehabilitación.

La PAH ha criticado que el Govern dispone del dinero suficiente como para comprar casas y convertirlas en viviendas sociales para así evitar estas situaciones. "Es una cuestión de falta de voluntad política de todos los partidos", ha señalado Ángela Pons, la portavoz de la plataforma.