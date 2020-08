Segunda ola de coronavirus en Baleares: 908 nuevos casos en la última semana

Baleares pulveriza en un sólo día los datos de nuevos contagios de coronavirus: 908 nuevos casos notificados. Una cifra récord que prácticamente cuadruplica cualquiera de los aumentos notificados hasta la fecha y con la que supera la barrera de los 2.000 casos activos, alcanzando los 2.227 casos. Según ha aclarado Salud, esta cifra no se corresponde sólo a los casos diagnosticados en las últimas 24 horas, sino también a casos que habían quedado pendientes de notificar en días anteriores, por lo que en los próximos días las cifras seguirán siendo similares a las de la semana pasada. En cualquier caso, el aumento se traduce en una nueva muerte y ya son seis en lo que va de agosto.

De esta manera, según los últimos datos de Salud, el archipiélago alcanza ya los 2.227 casos con capacidad de contagio si no cumplen correctamente el aislamiento después de que el Govern ya reconociera ayer que se trata de "la segunda ola" de la pandemia en Baleares. Al incesante aumento de casos le acompaña, aunque a menor ritmo, el incremento en la presión sanitaria sobre los hospitales del archipiélago: 27 nuevas hospitalizaciones y cuatro ingresos en UCI, en las últimas 24 horas, por covid, que elevan a 279 los hospitalizados, 37 en cuidados intensivos.

Como Salud ha ido insistiendo en los últimos días, los actuales casos que se detectan son en su mayoría más leves y muchos asintomáticos, algo que se está reflejando en el ritmo de nuevas altas, 247 en las últimas 24 horas. Aún así, el volumen de nuevos casos dispara los casos activos, y tras los 908 casos registrados, las personas con el virus activo ascienden en el archipiélago a 2.227, 660 más que ayer. Además de los 279 pacientes hospitalizados, Atención Primaria sigue a otros 1.948 casos leves y 2.795 con la infección superada.



Por otro lado, siguen aumentando los casos entre los dos colectivos a los que se realiza mayor seguimiento, usuarios de residencias de ancianos y personal sanitario, aunque a un ritmo lento. Así, entre usuarios de residencias los casos ascienden a 25, 23 de ellos en la residencia Verge de l'Esperança de Son Gotleu. 29 trabajadores de estos centros también son positivos. Entre el personal sanitario, son 156 los contagios, mientras hay otros 426 en vigilancia por contactos.



El Govern reconoció ayer que, aunque "no es cien por cien comparable a la primera ola, porque los casos no son exactamente iguales", Baleares se enfrenta ya a la "segunda ola" del coronavirus al haber ya " una transmisión comunitaria clara en nuestra comunidad". De momento, el ejecutivo insiste en el cumplimiento de las actuales medidas y recomendaciones, tales como llevar la mascarillas, mantener las distancias, el lavado de manos y evitar reuniones sociales o familiares de más de diez personas, pero no descarta nuevas restricciones en los próximos días.