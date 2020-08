Cuca Gamarra: "La posibilidad de un Gobierno del PSOE apoyado por el PP no existe, es un debate imaginario"

Portavoz del Partido Popular en el Congreso. Concepción Gamarra, más conocida como Cuca (Logroño, 1974), es una abogada especialista en Derecho Económico que se convirtió en 2011 en la primera mujer en presidir la alcaldía de la capital riojana. El jueves recibió el espaldarazo de Pablo Casado para estar al frente de la portavocía del PP en el Congreso de los Diputados, tras la destitución de la polémica Cayetana Álvarez de Toledo

P ¿Su nombramiento como portavoz del Grupo Parlamentario es para impulsar el giro al centro del PP de Pablo Casado?

R El Partido Popular no tiene que girar hacia ningún sitio. Somos un partido muy amplio que se sitúa en un amplio espectro político. Creo que lo que yo represento es la capacidad de estar donde me necesiten y una gestión y una experiencia en una alcaldía que puede ser válida en estos momentos. Todo este bagaje de gestión que representa el PP vamos a ponerlo al servicio de los españoles.

P No me negará que se observa un giro ideológico.

R El PP es muy amplio y es un partido que aspira a aglutinar a una grandísima mayoría, en este caso una mayoría silenciosa. En nuestro partido cabe gente que piensa distinto, pero tienen claro que lo que les une es mucho más importante.

P ¿El objetivo es un Gobierno PP-PSOE?

R No. El objetivo es Pablo Casado al frente del Gobierno de España porque tiene la confianza de los españoles. Ese va a ser el próximo Gobierno que tendrá este país.

P Dada la situación actual, ¿no ve factible un Gobierno de concentración?

R Hay un gobierno y ha habido una investidura con una coalición de socialistas y comunistas, con apoyo de todos aquellos que no quieren la estabilidad en España. Por tanto, este debate no existe. Es un debate imaginario. Desde enero tenemos un gobierno que es el peor Gobierno que España podía tener en el momento más difícil, pero es el que es. Pedro Sánchez no tiene ninguna intención de cambiarlo y basta ver que tiene a un vicepresidente acorralado por la corrupción y ahí lo mantiene.

P La diputada Marga Prohens será su portavoz adjunta.

R El PP de Balears, que lidera con muy buen acierto Biel Company, tiene un capital político muy importante. El presidente es una persona con firmes convicciones pero con una capacidad de gestión que ya ha acreditado. Marga Prohens está llamada desde el jueves a asumir más responsabilidades y trabajará mano a mano conmigo. Es un lujo contar con ella, ya que tiene una sensibilidad especial y muchísima energía. La gente del PP es dinámica y positiva. Marga representa este espíritu y, además, tiene experiencia.

P ¿Qué piensa de las declaraciones de su antecesora, Cayetana Álvarez de Toledo, que asegura que en el PP no se permite la libertad de expresión?

R Yo no voy a entrar en ningún tipo de polémica. Cayetana ha hecho una labor muy buena para el partido y para España. Lo que sí puedo decir es que en el PP la libertad es nuestra piedra angular y libremente se puede plantear cualquier iniciativa.

P ¿Ha hablado con ella tras su nombramiento?

R Sí, lo hemos hecho. Ella, dentro de los equipos del PP, ha sido una más y todos tenemos que tener nuestra personalidad.

P Ya han pedido la dimisión de Pablo Iglesias.

R Desde el momento en que la Fiscalía solicita la investigación por presunta financiación irregular de su partido, el vicepresidente del Gobierno no puede estar ni un minuto más en su cargo. Tiene dos opciones: o dimitir o que le dimitan y ese cese tiene que venir de Pedro Sánchez. Cuando hay un Gobierno que se tiene que dedicar a tapar las vergüenzas de uno de los socios, perjudica a la sociedad en general, ya que no está pensando en el ciudadano.

P ¿Si ello ocurre habrá que convocar elecciones o el PP garantizaría la gobernabilidad?

R Quien debe tomar decisiones sobre sus socios de Gobierno es Sánchez y habrá que ver si las toma. En cuanto a la gobernabilidad, Pablo Casado ha planteado a Sánchez pactos de Estado y ni siquiera ha querido sentarse a hablar. Ha elegido a sus socios y no quiere hablar con un partido que podría ayudar a plantear reformas necesarias para España. Nadie del PP quiere ser ministro de Sánchez. No es cuestión de sillones, es cuestión de política y nosotros somos la alternativa.

P ¿Cómo califica la gestión del Gobierno sobre el coronavirus?

R Es la peor gestión que podría llevar a cabo un Gobierno. No solo lo dice el PP, es una opinión avalada con datos objetivos de que tenemos los peores resultados de Europa por culpa de un Gobierno que ha llegado tarde a todo y desoyó todas las advertencias. Ahora estamos abordando los rebrotes y el Gobierno sigue por detrás del virus. ¿Cómo es posible que teniendo uno de los mejores sistemas de salud tengamos la mayor cantidad de sanitarios contagiados? Pues debido a que está fallando la protección; les está fallando el Gobierno.

P ¿Qué le parece la marcha de España del Rey Juan Carlos y la participación del Gobierno?

R Yo creo en la monarquía parlamentaria, en el legado del Rey Juan Carlos, y creo que Felipe VI es un ejemplo para todos. Debemos tener en cuenta lo que significa una monarquía parlamentaria en términos de unidad y cohesión territorial. Con un Gobierno del PP, ninguno de sus miembros estaría desestabilizando el marco constitucional, como sí está ocurriendo ahora.

P ¿Balears necesita ayuda especial por el desastre turístico?

R Para eso, primero necesitamos un Gobierno y lo tenemos de vacaciones. Hay que mirar cada sector y cada tejido productivo para apoyarlo de la mejor manera. Esta comunidad tiene un tejido empresarial fuerte y dinámico. Se deben adoptar medidas y reformas concretas para recuperar la economía de Balears y adaptarlas a circunstancias especiales, como es el caso de la insularidad. Por ello, es tan importante tener buenos gestores, como tiene el PP.