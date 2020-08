Hablan los expertos: "Cómo evolucionará la situación del virus está en manos de la gente"

"Cómo evolucionará la situación del virus está en manos de la gente". Es el mensaje en el que coinciden los expertos, apelando a la responsabilidad de los ciudadanos en el cumplimiento de las medidas para controlar la propagación del virus, al analizar en qué desembocará el actual rebrote de coronavirus en Balears y al tratar de responder la pregunta que se hace todo el mundo: ¿habrá un nuevo confinamiento?

Si no basta con la autoridad que les dan sus conocimientos y la experiencia en el campo, la hemeroteca demuestra que saben de lo que hablan: todos auguraron el pasado mes de junio, cuando los casos activos estaban en mínimos desde el inicio de la pandemia y apenas se detectaban cuatro o cinco casos diarios, que después del verano llegaría un rebrote. "Todo esto era previsible. Nadie tenía dudas de que a partir de septiembre u octubre habría repuntes, lo único es que lo hemos tenido antes", valora el presidente del comité de enfermedades infecciosas del Hospital de Manacor, Xavier Mesquida. "Esperar rebrotes era normal, era previsible", coincide el epidemiólogo y director del Centro de Investigaciones Víricas de Barcelona, Jordi Serra, quien precisamente señala que el error es que se haya podido enviar el mensaje de que es un virus estacional, cuando, señala, "no lo es".

¿A qué lo atribuyen?¿Por qué ha llegado antes de lo previsto? "Porque la gente se ha relajado", sintetiza Serra. "Mucha gente lo hace muy bien, pero hay una parte que no está concienciada. Si se queda para hacer barbacoas de más de diez personas..." "Las medidas están fallando porque la gente no las está cumpliento adecuadamente", tal como apunta el responsable de Microbiología del Hospital de Inca, Emilio Arteaga. "No se trata de culpabilizar a nadie, pero los jóvenes son los que se mueven, se juntan y actúan de diseminadores", prosigue, a la vez que recuerda, como Xavier Mesquida, que también se detectan más casos por el mayor número de PCR.

"Hay transmisión comunitaria y eso es preocupante", señala Arteaga, que apunta que por hoy las hospitalizaciones siguen siendo menores que en marzo. "Estamos a años de luz de aquello", comparte Mesquida, que no obstante apunta que "por estadística, a más casos, más casos graves habrá".

¿Cómo evolucionará?¿Se puede volver a un confinamiento como el de marzo? "Espero y creo que no, pero no me atrevo a descartarlo al 100 por cien,veo antes confinamientos perimetrales o por zonas", se pronuncia Arteaga. "Es una cosa que está allí si la cosa se dispara, pero tal y como está hoy, no", responde Mesquida. "No creo que volvamos a la situación de la primavera", según apunta Jordi Serra, en la misma línea, que augura más una tendencia de "subidas y bajadas" y otro tipo de restricciones.

Los tres coinciden en un punto, que expresa Mesquida: "Cómo evolucione la situación del virus está en manos de la gente".