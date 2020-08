Son Gotleu: en el foco de la covid

Rebrotes El coronavirus se ha hecho fuerte en Son Gotleu. Después de varios meses donde los casos se habían estabilizado, el barrio vuelve

a estar en el epicentro de la pandemia. Los vecinos están preocupados porque los positivos aumentan y el uso de la mascarilla disminuye

Son Gotleu, una de las zonas más abandonadas de Palma, se ha convertido también en una de las áreas sanitarias con mayor incidencia de coronavirus en Mallorca. Una situación que empieza a preocupar al Govern, quien tendría en mente la realización de test en el centro de salud para frenar este repunte. Sin embargo, los vecinos siguen preocupados porque de momento no hay soluciones y están expuestos a una mayor probabilidad de contagio. "Yo temo por mis hijos y por mis nietos, no quiero que lo cojan", aseguró un residente del barrio.

La falta de limpieza conforma una las principales quejas por parte de los ciudadanos de la zona. Emaya dejó de desinfectar con lejía tras el estado de alarma y en la actualidad la mayoría de municipios limpian sólo con agua. "Esta zona debe estar llena de microbios. Deberían desinfectar y limpiarlo todo". Una reivindicación que compartió otro habitante de la barriada, aunque además exigió responsabilidad por parte de los propios residentes: "Falta limpieza, pero también es necesario más compromiso por parte de los ciudadanos".



Sin mascarillas ni distancia

Asimismo, los vecinos también reclamaron un mayor cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad. "Vemos a mucha gente con la mascarilla puesta en el brazo o en el codo. Esto no sirve para nada". Unos residentes que demandaron concienciación por parte de todos. "La gente no tiene cuidado, pasa de todo. Sales a la calle y te cruzas a más personas sin mascarilla que con ella. Es normal que después aparezcan tantos casos, porque si estos individuos están contagiados lo dejan en el aire y el resto que sí llevamos mascarilla lo cogemos. No es justo". Incluso consideraron que las medidas deberían ser más severas: "En lugar de cien euros, la multa debería ser de mil. Así se cumpliría más".

Residentes de la zona paseando por el barrio. Manu Mielniezuk

Tampoco se está obedeciendo la nueva normativa en relación al tabaco, con la que el Ejecutivo autonómico prohibió fumar en los espacios públicos siempre y cuando no se pueda cumplir la distancia de seguridad. "Hemos visto a muchos fumando sin guardar las distancias cuando es algo que ya no se puede hacer". Un hecho que se podía observar en las distintas terrazas de la zona.



Aglomeraciones

Otro elemento que también podría afectar a que Son Gotleu sea una de las áreas con más incidencia de coronavirus en la isla son la aglomeraciones. Algunos vecinos alertaron de que no se están respetando las restricciones de contacto social en las calles: "Claro que hay aglomeraciones. Algunas plazas se llenan de gente hasta las tantas de la noche. Esto está afectando a todos".