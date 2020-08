Así es el modelo negociado y pactado de Valencia para el regreso a las aulas

Los "y si" son las cosquillas de todo plan, también del que aplicará la Comunidad Valenciana, solo hace falta pulsarlas para que el cuerpo entero se arquee. La vuelta al 'cole' tiene todavía varias incertidumbres, como en Baleares, dudas que llenan las mochilas. Una de ellas es cómo actuar en caso de positivo en el aula, un hecho relativamente probable si se tiene en cuenta que los datos de infectados no dejan de crecer.

El protocolo firmado por las conselleries de Educación y Sanidad en Valencia, y acordado con la comunidad educativa, tiene una serie de pautas específicas sobre qué hacer ante la detección de casos de coronavirus en un centro escolar, pero no cuándo se han de cerrar estos. "Salud Pública estudiará caso a caso y decidirá conforme a la casuística de cada situación", explicaron fuentes de la Generalitat valenciana.

A diferencia de Cataluña, que informó la semana pasada de que cerrará un colegio o instituto cuando se detecten más de dos positivos en grupos de convivencia diferentes, o Italia, que anunció una sola infección supondría la clausura del centro, la Comunidad Valenciana no tiene ningún tipo de línea roja en cuanto a datos o incidencias que tener como referencia para decretar el confinamiento de un aula o un colegio.

Las indicaciones del documento firmado por las dos conselleries especifican que desde el Centro de Salud Pública "se establecerá un protocolo de actuación que indique las medidas de prevención y control necesarias en caso de brote, o aumento de la transmisión comunitaria". Así, añade: "Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el protocolo de vigilancia y control correspondiente".



Cómo actuar



Cualquier positivo que haya en un colegio pasará a responsabilidad de Salud Pública. "Educación no decide sobre temas sanitarios, es Salud Pública la que se encarga", señalan desde el departamento que dirige Vicent Marzà. El funcionamiento, indican desde la conselleria de Sanidad, sería similar al que se da actualmente en fase de rebrote en una empresa: se hacen pruebas y se marca la trazabilidad de contactos estrechos.

En el protocolo de la vuelta a las aulas, las actuaciones para los primeros pasos están claramente marcadas. Primero, se solicita a las familias que en caso de que el niño o niña muestre síntomas (tos seca, fiebre, sensación de falta de aire, pérdida de olfato o gusto) antes de ir al colegio se quede en casa para evitar riesgos.

Si los síntomas los comienza a mostrar en el centro, se aislará al alumno en el aula covid que tendrán que tener habilitada todos los colegios. En esta se le deberá poner una mascarilla y estar acompañado de un profesor, quien también deberá ponérsela. La dirección del centro llamará entonces a la familia "quienes activaran el circuito de atención sanitaria, contactando con su centro de salud de atención primaria de referencia y se seguirán sus instrucciones". A partir de ahí, la actuación no difiere en gran medida de lo que se realiza a día de hoy con los brotes detectados en otros ámbitos. El centro se pondrá a disposición de los servicios asistenciales y de salud pública para facilitar la información que se requiera como controlar contactos estrechos, aislamiento provisional y pruebas que confirme o no positivos. Una vez se den estos pasos y se sepa el alcance del posible brote será Salud Pública la que "caso a caso" estudie y decida si ampliar o no las medidas, con posibilidad de confinamientos grupales o de cierres del centro.