Son Sant Joan alcanzará un 60% de su conectividad aérea en septiembre

Tener una radiografía de la conectividad aérea en el archipiélago es crucial sobre todo con el mes de agosto diluyéndose y la amenaza de restricciones de prácticamente todos los mercados emisores europeos que invitan a no venir de vacaciones a Baleares. Hay que decidir cuánta planta hotelera puede mantenerse operativa y puede ayudar a tomar decisiones que las aerolíneas siguen apostando por Mallorca: el aeropuerto de Palma alcanzará un 60% de su capacidad en septiembre, si se cumple la previsión de asientos programados por las aerolíneas.

Según un estudio elaborado para el Govern, en concreto para la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (Aetib), las compañías aéreas siguen apostando por el archipiélago tanto estas dos próximas semanas como en septiembre, a pesar de los vetos alemán y británico al turismo en las islas y del resto de países europeos que han optado por restringir las vacaciones de los turistas con cuarentenas y recomendaciones de no viajar so pena de guardar aislamiento o probar que no regresan contagiados de covid-19 a sus destinos.

De acuerdo con el último informe de ForwardKeys, la compañía de análisis del sector de viajes valenciana que contrata la Aetib para examinar la programación de los tres aeropuertos baleares, las compañías tienen previstas más de 600.000 plazas aéreas en Son Sant Joan entre este viernes y el próximo 4 de septiembre, lo que supone una caída del 42% respecto a ese mismo periodo en 2019, cuando no había crisis sanitaria ni tampoco avalancha de recomendaciones de solo viajar a la isla para viajes esenciales.

La firma de análisis de datos advierte una vez más que se ha de tener en cuenta el efecto de la pandemia, por el que las aerolíneas modifican continuamente su operativa, es decir una cosa es su programación y otra que esas plazas aéreas se mantengan y, sobre todo, que se lleguen a vender.

Aun así, llama la atención que sigan adelante con sus planes. O no, pues Son Sant Joan está siendo esta temporada el aeropuerto con mayor tráfico de la red de Aena y en el que tiene el mayor peso el tráfico internacional.

Menor fiabilidad



Entre el 1 y el 30 de septiembre, las compañías han programado 1,1 millón de asientos, un dato que pierde más fiabilidad al tratarse de un mes natural completo, pero que supone un soplo de aire fresco en medio de la incertidumbre que rodea al sector turístico con cadenas hoteleras adelantando el cierre de establecimientos. Esa previsión de la industria aérea está un 41% por debajo de la programación de las compañías el año pasado. A dos semanas vista, Alemania es el país que lidera la programación de plazas, casi 185.000 (-48%). Le sigue España, con más de 176.000 (-19%) y el Reino Unido en tercer lugar, con cerca de 109.500 asientos (-51%).

Teniendo en cuenta todo el mes de septiembre se repite el ránking de países con mayor conectividad: Alemania en primer lugar con más de 383.000 plazas aéreas (-45%), España, con cerca de 337.000 (-21%) y Reino Unido, que supera los 202.000 asientos (-49%).

Si se llegan a llenar los aviones es una incógnita, vistos los vetos turísticos en vigor y el incremento de brotes de coronavirus tanto en España como el resto de Europa.