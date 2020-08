El PP exige en Palma a Sánchez que "abandone la hamaca de sus vacaciones"

La nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, exigió ayer desde Palma al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "abandone la hamaca de las vacaciones" y adelante la Conferencia de Presidentes donde se planifique un inicio de curso escolar "en igualdad de condiciones para todas las comunidades y con todas las garantías sanitarias para docentes y alumnos".

Gamarra realizó estas declaraciones en una conferencia sin preguntas y acompañada del presidente del PP de Baleares, Biel Company, justo después de reunirse con un numeroso grupo de representantes de la comunidad educativa de las islas para analizar el inicio del curso. Directores de colegios públicos y concertados y asociaciones de padres acudieron al encuentro.

"No puede seguir ni un minuto más de vacaciones", aseveró la nueva portavoz del PP en el Congreso de los Diputados. Insistió en que "tiene que terminarse un Gobierno del despropósito, de la inacción y de la incompetencia y adelantar cuanto antes la Conferencia de Presidentes sobre educación", anunciada para finales de mes, pero que aún no tiene fecha. Según Gamarra, esta conferencia "no puede celebrarse cuando el curso escolar ya ha comenzado o está a días de comenzar".

"La comunidad educativa tiene, actualmente, más interrogantes que respuestas", aseveró Gamarra, quien anunció que el PP ha registrado una iniciativa parlamentaria para que la ministra de Educación y Formación Profesional, María Isabel Celaá, comparezca en el Congreso e informe de la planificación del curso.

Cuca Gamarra se mostró muy crítica con la falta de información sobre el curso escolar: "Ya llega tarde nuevamente el presidente del Gobierno de España", aseguró la popular para invitar a Sánchez a que ponga fin a sus vacaciones y "abandone la hamaca en la que está resguardado con tanta mosquitera". "El virus mata, y el Gobierno sigue de nuevo por detrás y sin tomar decisiones", manifestó. Acto seguido criticó que el doctor Fernando Simón apelara a la ayuda de los "influencer" para concienciar a los jóvenes sobre los riesgos de la pandemia.

Por su parte, Biel Company indicó que Baleares está yendo "a remolque en el tema educativo y ha pasado de ser una comunidad donde la pandemia iba bien, a formar parte de las que peor está con la crisis de los rebrotes".

El líder del PP balear abogó por aumentar el presupuesto para tener "más profesores y espacio" de cara al nuevo curso, ante el que el sector educativo de las islas le ha trasladado su "incertidumbre" y la necesidad de conciliar.