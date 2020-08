El hilo en Twitter de la presidenta Armengol que explica el repunte de coronavirus y las medidas del Govern

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha pedido este jueves a la ciudadanía "prudencia y responsabilidad" ante el incremento de contagios y "para no tener que volver atrás" y ha subrayado especialmente la necesidad de limitar los encuentros sociales y familiares para reducir el riesgo.





1. El sistema de salut està fent un gran esforç per detectar i aïllar nous positius, controlar els brots i evitar la propagació del virus. Però per frenar la Covid-19, cal la col·laboració de tothom. — Francina Armengol (@F_Armengol) August 20, 2020

3. A les Illes Balears s'han registrat 38 nous brots a la darrera setmana i actualment hi ha 1.668 casos actius. 10,4% hospitalitzats i 1,4% a l'UCI. La resta, en atenció domiciliària. — Francina Armengol (@F_Armengol) August 20, 2020

5. El perfil del contagiat ha canviat. A l'abril, els majors de 70 anys representaven un 40% dels casos. Ara un 5%. Actualment, un 77% dels contagiats tenen menys de 49 anys i un 63% entre 20 i 49 anys. A l'agost, un 40% dels casos són asimptomàtics. — Francina Armengol (@F_Armengol) August 20, 2020

7. Cercam més i trobam més. Hem reforçat el rastreig i augmentat el nombre de PCR. En total, se n'han fet 166.529. I del 7 al 13 d'agost, Balears va ser una de les CA que va fer més PCR per cada 1.000 habitants (13,5), per sobre de la mitjana estatal (8,1). Seguim. — Francina Armengol (@F_Armengol) August 20, 2020

9. En l'actualitat, hi ha 175 persones hospitalitzades (23 a UCI). A l'abril, l'ocupació màxima va ser de 465 pacients a hospitals (115 a UCI). La capacitat del sistema hospitalari està assegurada i Balears pot arribar a 1.400 llits per a pacients Covid (302 UCI). — Francina Armengol (@F_Armengol) August 20, 2020

11. Ara: formació de 200 rastrejadors més; increment del cribratge i les proves a poblacions vulnerables i zones afectades per una especial incidència del virus; habilitació el @meliapalmabay per a casos asimptomàtics. — Francina Armengol (@F_Armengol) August 20, 2020

13. No obstant això, vull fer una crida a la responsabilitat i la prudència. Per no tornar enrere i aturar el virus necessitam col·laboració ciutadana. L'eina més efectiva per a frenar-lo continua sent la responsabilitat de tothom. — Francina Armengol (@F_Armengol) August 20, 2020

15. 6 de cada 10 nous contagiats tenen entre 20 i 49 anys i alguns d'ells estan a una UCI. Tothom pot contagiar-se i contagiar a les persones que estima. — Francina Armengol (@F_Armengol) August 20, 2020

17. Al més mínim símptoma de Covid, és imprescindible que ens aïllem i ens posem en contacte amb el centre de salut. També seguir les seves instruccions i complir amb l'aïllament de forma estricta. — Francina Armengol (@F_Armengol) August 20, 2020

19. Vull acabar agraint al conjunt de la ciutadania l'esforç i responsabilitat demostrada tots aquests mesos. Sou molts els que estau complint estrictament les normes i estau tenint un compromís exemplar. Junts, protegint-nos, estic convençuda que aturarem la malaltia. Gràcies! — Francina Armengol (@F_Armengol) August 20, 2020

En su perfil de Twitter, la jefa del Ejecutivo autonómico ha hecho un llamamiento aArmengol ha subrayado queLa presidenta del Govern se ha referido también al"Que no tengas síntomas no significa que no tengas Covid. Que hayas dado negativo en una prueba ahora, no significa que después no puedas tener el virus.", ha apuntado.Armengol ha detallado los datos de incidencia del virus en las Islas, destacando especialmente el, que "afronta el incremento de casos más preparado que durante el confinamiento".