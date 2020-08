El Govern reabre el hotel Meliá Palma Bay para aislar a pacientes con coronavirus

El hotel Palma Bay, del grupo Meliá Hotels International, recibirá este martes a al primer grupo de 25 personas que de las que se alojarán en este establecimiento para estar aisladas por haber contraído la COVID-19, informó el Govern.

En esta ocasión el hotel no está medicalizado, sino que funcionará como un establecimiento hotelero con 250 camas disponibles para pacientes positivos y contactos estrechos que no puedan garantizar el aislamiento en su domicilio.

Según la Conselleria de Salud, con el empleo de nuevo de este hotel se podrá garantizar el aislamiento de los pacientes asintomáticos, que no necesitan ingreso hospitalario pero han de estar en cuarentena durante 14 días y a quienes no les es posible porque no disponen de domicilio o no es adecuado para garantizar el aislamiento en condiciones óptimas o bien porque conviven con personas vulnerables. Por lo tanto, se dejarán libres camas de los centros sanitarios para destinarlas a los pacientes que necesiten atención hospitalaria.

Esta mañana se trasladarán los primeros pacientes de COVID-19 desde el Hospital Sant Joan de Déu de Palma al hotel Melià Palma Bay. Se trata del traslado programado en ambulancia de 25 pacientes autónomos, que se alojarán en la segunda planta, que dispone de 35 habitaciones de uso individual. Este establecimiento, que se acondicionó durante la semana pasada, tiene una capacidad máxima de 250 camas, distribuidas en ocho plantas.

La Conselleria ha asegurado que el sistema sanitario público y privado de las Islas Baleares tiene suficiente capacidad para atender las necesidades de todos los pacientes.