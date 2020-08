Familias estudian no llevar a sus hijos a clase por miedo al contagio

A menos de un mes de que empiece el curso 2020-2021, familias de Mallorca se están planteando no llevar a sus hijos a clase por miedo al contagio. Así se lo están indicando a la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Mallorca (FAPA), que constata que existe preocupación en los hogares y, sobre todo, muchas dudas.

"Hay algunos que se lo plantean, mantener al niño en clase y hacer tele enseñanza, porque están preocupados", explica Cristina Conti, vicepresidente de FAPA, "y además así, dicen con buena voluntad, ayudarían a bajar a la ratio".

Entre estas familias que se plantean esta opción algunas piden que Educación permita que la presencialidad sea opcional entre los grupos de alumnos más pequeños y que los padres que quieran y puedan asuman la enseñanza de sus hijos, supervisados periódicamente por los tutores de los niños.

Cabe recordar que para preparar la próxima vuelta al 'cole' los centros educativos han elaborado planes de contingencia para tres posibles escenarios: uno de presencialidad total; otro de medidas más restrictivas y la posibilidad de enseñanza telemática para parte del alumnado; y otro de confinamiento total y escuelas cerradas. La apuesta tanto del Gobierno como de la conselleria de Educación sigue siendo, de momento, la de que el curso 2020-2021 sea presencial.

Según la evolución de la pandemia, las consellerias de Salud y Educación estudiarán adoptar medidas adicionales a las contempladas inicialmente para el escenario de presencialidad. O, si fuera necesario, se plantearía cambiar al escenario con medidas más restrictivas.

La semana pasada los representantes sindicales, de los equipos directivos y de las familias emitieron un comunicado conjunto para exigir al Govern más recursos para garantizar una vuelta al 'cole' con seguridad. Reclaman más espacios y más docentes para poder reducir las ratios, un punto que consideran "imprescindible" para que el inicio escolar se produzca "en condiciones".

Los números máximos de estudiantes por clase fijados para el curso que viene son los mismos que para cualquier otro curso.

En las clases donde haya más de 25 alumnos y no se pueda garantizar la distancia de seguridad los estudiantes deberán llevar la mascarilla (los menores de nueve años están exentos).

Algo más de una veintena de centros educativos de las islas han pedido a su ayuntamiento la cesión de espacios municipales (parques, plazas, polideportivos...) para poder dividir al alumnado en tiempo del patio o realizar la sesión de Educación Física u otras clases.

El curso 2020-2021 empieza en Balears el jueves 10 de septiembre. Para el lunes siguiente, día 14, el sindicato UOB ha anunciado una huelga "si Educación no rectifica" y se proporcionan más espacios y profesores a los centros, además de otras medidas como la realización de pruebas PCR a los trabajadores de los colegios e institutos o que se reparta, a los centros que lo pidan, termómetros infrarrojos para tomar la temperatura a los alumnos.



Conciliación

Hay padres que se plantean no llevar el niño a clase, pero para otras familias la pregunta es cómo se lo montará con el trabajo si su hijo no puede ir a clase porque tiene que hacer aislamiento por haberse detectado un positivo en su clase, por ejemplo: : ¿Será motivo de baja laboral o se habilitará algún permiso o fórmula especial para estos casos? Esas son algunas de las preguntas que están llegando a la FAPA: "Cada vez nos preguntan más, y nosotros lo pedimos pero no hay respuestas y el tiempo se nos tira encima", explica Cristina Conti, su vicepresidenta. Salud y Educación tienen ya los borradores de cómo se deberá proceder si se detecta un positivo en un colegio, hastá donde llegarán las medidas de prevención (¿ante un positivo, deberá hacer cuarentena toda la clase, todo el curso? ¿cuándo se cerrará un colegio?). Desde la conselleria de Salud indicaron ayer a este diario que ahora mismo se está trabajando para cerrar todos estos aspectos.