Condenan al Govern por la fuga de un enfermo del hospital de Son Llàtzer

El Govern balear tendrá que asumir el pago de una indemnización de 45.000 euros por permitir que un enfermo mental se escapara del hospital de Son Llàtzer. El hombre apareció días más tarde muerto cerca del centro hospitalario. La indemnización la cobrarán la viuda y los cinco hijos del finado.

Esta indemnización la ha fijado el Tribunal Superior de Justicia de Balears, a pesar de la oposición de la comunidad autónoma, responsable de la gestión sanitaria de las islas, que negaba cualquier tipo de responsabilidad en este suceso.

Estos hechos se produjeron hace siete años. El hombre sufría una enfermedad mental. Le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide. Una noche del mes de mayo sufrió un ataque. La familia tuvo que llamar incluso a la Policía, debido al estado alterado del enfermo. Estaba sufriendo un brote agudo de su enfermedad, una situación que se iba repitiendo con cierta frecuencia.

Con la ayuda de la Policía, el enfermo fue trasladado en ambulancia al hospital de Son Llàtzer para que le atendieran de este ataque. Al llegar al centro, sin haber sido visitado todavía por el psiquiatra, se le colocó una pulsera identificativa en la muñeca, pero no se estableció ningún tipo de vigilancia sobre este enfermo, a pesar de que estaba sufriendo un ataque. El paciente aprovechó esta circunstancia para marcharse del hospital. Cuando se iba fue visto por el psiquiatra de guardia, que en ese momento estaba atendiendo a otra persona. El médico conocía al paciente por su largo historial de ingresos, pero desconocía que esa noche lo habían llevado en ambulancia al hospital.

Cuando la familia llegó a Son Llàtzer y preguntó por el enfermo, se les informó que se había fugado. Los familiares empezaron de inmediato a buscarlo porque, además de esquizofrenia, también sufría diabetes y precisaba de medicación urgente. Todos los intentos para encontrarlo fracasaron. Los familiares denunciaron los hechos a la Policía y comunicaron que una ocasión anterior ya se había escapado del hospital, pero se había dirigido a su casa.

La desaparición se prolongó durante cuatro días. El hombre apareció muerto en una rotonda próxima al hospital, a unos 300 metros de distancia. La causa de la muerte fue una fibrilación ventricular irreversible. El forense, que señaló que se trataba de una muerte natural, la situó al día siguiente de su desaparición.

La familia decidió demandar al hospital porque entendía que no se habían adoptado las medidas de vigilancia adecuadas. Y recordó que no era la primera vez que el enfermo se escapaba del hospital, razón por la que creían que la vigilancia debía ser mucho más cuidadosa. Los familiares acusaron al personal del hospital de dejadez y se acusó al centro de no haber activado el protocolo de fugas, dado que tuvieron que ser ellos los que denunciaron la desaparición.

La conselleria de Salut se negó a indemnizar a la familia del paciente, sosteniendo que no existía relación entre la fuga del hospital y las causas de la muerte.

Sin embargo, los jueces se decantan por dar la razón a los familiares, dado que no se ha podido demostrar en qué momento exacto el paciente falleció, dado que el médico forense solo estableció una fecha y una hora aproximada de la muerte.