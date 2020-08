La pandemia tampoco pincha la burbuja

Después de que los ciudadanos sufrieran una crisis hipotecaria, ahora se están teniendo que enfrentar a una segunda inflación: la del precio del alquiler. Pese a que el coronavirus ha golpeado con fuerza el sector, los precios siguen siendo muy elevados

"Tú no puedes vivir para pagar una casa, tienes que vivir en la casa, esa es la diferencia". Uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos de las islas es el alto precio del alquiler en las viviendas. Una cuestión que quedó aparcada por la evolución de la pandemia y el confinamiento. Sin embargo, varios meses después, el debate vuelve a estar encima de la mesa con cuestiones como por qué Balears es una de las comunidades más caras de toda España, cómo ha afectado la crisis sanitaria en los precios o cuáles son las medidas que plantea el Govern para solucionar este conflicto.

En la actualidad, el precio del alquiler de las viviendas en Balears ha sufrido una pequeña bajada respecto a periodos anteriores. Según datos de la página web Idealista, el precio por metro cuadrado ha caído en julio un 3,6%, situándose en un precio de 12,7 euros. Estadísticas que corroboró Natalia Bueno, presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas (API): "Desde que se cerró el confinamiento hemos observado una bajada de un 5% sobre las viviendas de un determinado nivel adquisitivo medio alto. Todas aquellas viviendas que se alquilaban con facilidad con precios de hasta 1.000 euros ahora está costando encontrarles inquilinos con solvencia"

Una percepción que compartió Marc Pérez-Ribas, diputado de Ciudadanos: "Estamos viendo que el incremento del precio del alquiler se ha parado o incluso ha disminuido. Esto significa que los precios se están conteniendo". Sin embargo, a pesar de la caída parcial en los precios de este último mes, el propio portal Idealista también señaló que Balears es la tercera comunidad autónoma más cara del país en los alquileres, justo por detrás de Madrid y Barcelona. De hecho, según un informe del Banco de España, las islas aumentaron el precio del alquiler un 50% entre el 2015 y el 2019. ¿Qué motivo explica la subida tan acelerada del precio del alquiler de la vivienda estos últimos años?

Desde la perspectiva de Victor Cornell, abogado de la Plataforma de afectados por la Hipoteca (PAH), todo comenzó en la crisis económica del 2008: "Salíamos de un problema grave con muchas familias endeudadas por las hipotecas y entrábamos en un nuevo conflicto con el tema del alquiler. Vimos cómo se empezaba a crear una especie de burbuja inmobiliaria, que ya no venía del tema de la compra sino que era una burbuja que venía de los alquileres".

Alquiler turístico y especulación



Uno de los principales señalados en esta especie de burbuja es el alquiler turístico. Desde Unidas Podemos consideran que no se puede mercantilizar un derecho como es la vivienda. "El incremento del precio se debe principalmente a la presión que hace el alquiler turístico sobre el mercado inmobiliario. No se puede considerar la vivienda como un bien de intercambio en lugar de un bien de uso", afirmó Aitor Morrás, responsable de vivienda de esta formación en las islas. Asimismo, Josep Maria Rigo, de Més, estimó que esta práctica perjudica a los ciudadanos: "El alquiler turístico es una dinámica económica que no cumple su objetivo inicial. Todas estas dinámicas especulativas extraen viviendas de la oferta y hacen que sea más cara".

La especulación es otro de los elementos que ha estado en el punto de mira por parte de los ciudadanos. Según David López, portavoz del sindicato de inquilinos en Mallorca, esta práctica se lleva realizando desde hace mucho tiempo: "Obviamente existe especulación en esta isla al ser un espacio turístico. No hay datos a nivel balear, pero ya desde el 2008 se maneja la cifra de más de tres millones de viviendas vacías".

Desde otro punto de vista, Núria Riera, diputada del Partido Popular, consideró que no es la especulación sino la falta de oferta lo que provocó la subida de precios: "Lo que sí sabemos es que faltan viviendas y hay más posibilidad de que jueguen con los precios. Hay que tener más oferta".