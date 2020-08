Límites en el precio del alquiler: un debate abierto en Baleares

La subida tan importante en los precios del alquiler durante los últimos años ha generado un debate intenso entre las formaciones políticas y los ciudadanos: ¿Sería recomendable limitar los precios desde el Ejecutivo o es mejor que lo haga el propio mercado?

Desde la perspectiva de la presidenta API en Balears, Natalia Bueno, la solución para abaratar estos precios no pasa por regular, sino por incentivos fiscales. "Regular no es positivo, a la gente no le gustan las imposiciones. Lo que se tiene que hacer es apostar por los incentivos fiscales en el alquiler de determinados colectivos. Incentivar atrae mucho más que prohibir y limitar".

En esa misma línea, la de no poner límites al precio del alquiler, se mueven Ciudadanos y el PP. Los populares estimaron que es la ley de oferta y demanda la que tiene que marcar el precio: "No consiste en limitar ni en establecer topes, sino en gestionar bien la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda de vivienda en Balears, se tiene que poner encima de la mesa más oferta para que los precios se equilibren", expresó Núria Riera, diputada de los populares.

Asimismo, la formación naranja también mostró su disconformidad con una posible regulación de precios, ya que esta limitación afectaría a los más vulnerables. "Ciudadanos está totalmente en contra de la limitación del precio del alquiler porque consideramos que, en un caso como Palma, donde el problema está en la oferta, la limitación de precios únicamente afectaría a las personas más vulnerables. Es decir, los propietarios de los inmuebles elegirían entre los diferentes candidatos para alquilar la vivienda".

Por otro lado, desde el PSOE abogan por un observatorio de precios y una posterior regulación para frenar la subida. Mercedes Garrido, diputada del partido socialista, afirmó que en la actualidad se está haciendo un análisis para después atajar el conflicto: "Lo que se está llevando a cabo desde las administraciones es localizar dónde tenemos el problema ya que esto nos podrá decir dónde se podrá actuar. Es importante realizar un buen diagnóstico antes de regular el precio".

Regulación desde las islas



De hecho, algunas formaciones van un paso más allá y reclaman que el límite de precios se marque desde la propia comunidad autónoma y no desde el Gobierno central. Més, a través de una carta, le pidió al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que le cediera estas competencias al ayuntamiento de Palma. De esta forma lo desarrolló Josep Maria Rigo: "Lo que le pedimos al Estado español es, ya que los ayuntamientos estamos afrontando esta emergencia social y conocemos cómo es nuestra ciudad, que nos faculten para poder regular el precio del alquiler. Sino lo que estamos haciendo es ofrecer ayudas pero no abordamos esta emergencia desde sus propias raíces". Un argumento que compartió Aitor Morrás, responsable de vivienda de Podemos en las islas. "Esta legislación de los precios tendría que dar las competencias a las comunidades autónomas para que pudieran limitar el precio en función de las circunstancias de su mercado inmobiliario. Así, el Govern podría limitar el número máximo de viviendas y la gente podría acceder a estos alquileres de una forma digna".

En contraste, desde la oposición estimaron que una regulación de precios desde el propio Govern balear sería una decisión muy negativa para el sector de la vivienda en las islas. "Si la competencia ha sido hasta ahora estatal y tenemos los precios más caros de España, no queremos ni imaginar si el Govern de Armengol gestionará sin ningún tipo de control los precios de la vivienda. Harían leyes Frankenstein y la ciudadanía no se lo merece", expresó Núria Riera.

Afectados



Respecto a la opinión de los ciudadanos de las islas, que serían los primeros afectados con esta regulación, consideraron que esta podría ser una buena medida. "Las competencias ahora mismo son estatales pero quien realmente sabe qué precio tiene cada vivienda son los ayuntamientos. Ellos son los que conocen a sus barrios y el valor que puede tener una vivienda en las diferentes partes de la ciudad", expresó Victor Cornell, abogado de PAH. Sin embargo, la población también exigió más construcción de vivienda social para hacer frente al problema.

"Desde el Sindicato de Inquilinos pedimos que se construya vivienda pública como contrapeso al mercado privado y así atender las necesidades de la gente", explicó David López, uno de los portavoces del sindicato.



Ejemplos: Países como Alemania, Francia o Italia ya regulan los precios del alquiler

Ya existen varios ejemplos en Europa donde se está empezando a regular el precio del alquiler para frenar la subida de los precios. En el caso de Alemania, se aprobó una ley para congelar los precios durante cinco años en la ciudad de Berlín, una de las más caras de todo el país. En Italia son los propios ayuntamientos quienes establecen precios máximos y mínimos que se fijan en relación a los acuerdos entre propietarios e inquilinos. Francia, por su parte, volvió a limitar el precio del alquiler en París el año pasado después de que el dispositivo fuera derogado. La capital francesa es una de las más caras.