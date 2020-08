Las Baleares solo concluyen 41 viviendas de protección oficial en cinco años

El plan de vivienda del Govern solo ha construido 41 viviendas de protección oficial durante los últimos cinco años. A pesar de que el Ejecutivo balear calificó el problema de la vivienda como una "emergencia habitacional", la construcción de edificios y promociones para vivienda pública ha sido muy bajo. Sin embargo, desde el Govern defienden que el proyecto de inmuebles en las islas está en marcha y que a partir de este año existirán 502 VPO de este tipo en construcción. En estos momentos hay 237 viviendas de protección oficial en construcción y 279 están en diferentes trámites (con obras adjudicadas y a punto de arrancar, en licitación de obras, pendiente de licencia). Todas estas viviendas se iniciarán dentro del propio 2020. Por otro lado, hay un grupo de promociones de VPO sobre las que se están redactando proyectos, en fase de adjudicación de los proyectos u otros trámites y tienen previsto su inicio el año que viene.

Un hecho, el de la falta de construcción de vivienda pública, que reconocen desde el propio Ejecutivo balear. Según explicó Mercedes Garrido, diputada del PSOE, todavía queda mucho camino por recorrer en este sector: "Nunca hemos sido conformistas con las políticas de vivienda. ¿Qué el parque público de vivienda que se está construyendo es suficiente? Está claro que no. Pero lo que también es un hecho es que cuando llegamos en 2015 nos encontramos con cero solares, cero proyectos y cero construcciones". De esta forma, la diputada criticó que durante la anterior legislatura del PP no se hiciera nada para la construcción de vivienda pública. Además, Garrido sostuvo que el objetivo que tienen en mente desde el Govern es el de seguir apostando por la vivienda pública: "Si el objetivo que nos hemos marcado es conseguir que la vivienda se convierta en un derecho fundamental, si conseguimos eso es un objetivo muy ambicioso. Parece muy fácil decirlo pero es complicado hacerlo".

Por otro lado, Josep Maria Rigo, de Més, comparó la construcción de vivienda pública que existe actualmente en Balears con respecto a otras zonas: "Las islas, en comparación con la Unión Europea, tiene un parque público de viviendas muy pequeño. Aquí hablamos de un 2,5 % enfrente de porcentajes del 20 o 30% al que llegan algunas ciudades europeas. En Palma estamos por debajo del 1%. Es necesario tener un parque de vivienda pública de alquiler con precios dignos".

Críticas desde la oposición



La falta de construcción de viviendas públicas ha sido una de las principales críticas desde el Partido Popular y Ciudadanos. Ambas formaciones consideraron que el actual Govern vive de promesas que después no se ajustan a la realidad. "Si hay cuarenta millones de euros en partidas para viviendas sociales pues se tienen que construir esas viviendas, no basta con hacerse fotos en solares vacíos o hacer anuncios de vivienda", manifestó Núria Riera, que también expresó su rechazo hacia las políticas que propone el actual ejecutivo. "En el sector se comenta que faltan 16.000 viviendas en Balears y esto no se soluciona ofreciendo 500 de protección oficial".

Asimismo, Marc Pérez-Ribas, de Cs, reprochó también la actuación del Govern en la construcción de vivienda social: "El problema de los alquileres se ha visto agravado por la actuación incorrecta del Ejecutivo, que durante estos cinco años no ha construido vivienda social. La actuación del Govern ha sido nefasta. Están dando ayudas pero estas no serían necesarias si se dispusiera de vivienda social para dar respuesta a las listas de espera".