El Govern contrató por 91.000 euros a una empresa gallega para crear su propia 'app' de rastreo

El Govern contrató a principios de junio a una empresa gallega, Tecnología Plexus, para que Baleares tuviera su propia aplicación de rastreo de contactos para evitar la propagación del coronavirus. El presupuesto se fijó en un valor máximo de 91.470 euros.

A finales de ese mes, arrancaba en La Gomera la prueba piloto de la app Radar Covid, impulsada desde el Gobierno de España para rastrear posibles contactos con personas con el virus e informar al usuario de riesgo de contagio. El periodo de pruebas en la isla se prolongó un mes, desde el 29 de junio hasta el 30 de julio.

Baleares fue de las primeras comunidades que mostró interés en adoptar esta aplicación, con lo que se ha abandonado el proyecto de desarrollar una app propia de rastreo de contactos y se ha modificado el objetivo del contrato con Tecnologías Plexus: su trabajo ahora es encargarse de adaptar la app Radar Covid al sistema sanitario de Balears. Afortunadamente, indican desde la Fundació Bit, el contrato se firmó por bolsa de horas, fijando los 91.000 euros como el máximo a facturar.

El trabajo encargado inicialmente constaba de tres partes: el desarrollo de la app; establecer el sistema de intercambio de códigos con los móviles próximos; y desarrollar el portal funcional, que es al que acceden los médicos, que son los que validan el positivo del usuario.

Esta última parte de la tarea es la que se desarrollará ahora e implica adaptar la aplicación al sistema de salud de cada comunidad y es la que supone más trabajo.

Según se informó desde la conselleria de Administraciones Públicas y Modernización, de quien depende la Fundació Bit, el trabajo de desarrollo de una app propia para Balears por parte de Tecnologías Plexus no estaba muy avanzado y se reorientó el encargo en cuestión de "unas semanas".

Aunque el presupuesto se fijó por un valor máximo de 91.470 euros (110.678 euros con impuestos), finalmente la previsión es que no gastará todo ese dinero dado que no se realizará todo el trabajo para el que fue concebido originalmente el contrato.

Eso sí, desde la Fundació Bit señalan que adaptarse e integrar sistemas ya creados puede ser más complicado que partir de cero y crear un sistema totalmente nuevo.

Una vez finalizado el proceso de adaptación, los ciudadanos de Balears ya podrán usar la app Radar Covid.

El Govern espera que los residentes puedan empezar a utilizar a partir del próximo 15 de septiembre. La aplicación de rastreo de contactos ya se puede descargar en la Play Store de Google y en la App Store, pero todavía no está activa su función principal: notificar los posibles contactos con personas contagiadas.

Radar Covid funciona mediante Bluetooth. Rastrea a las personas que hayan notificado su positivo en coronavirus (de forma anónima) a través de la aplicación, usando un código asignado por responsables sanitarios. Así, una vez ingresado el positivo, las personas que hayan estado en los últimos 15 días a menos de dos metros de una persona infectada y durante al menos quince minutos reciben una notificación.

Aunque la aplicación aún no esté operativa, ya está almacenando información de los contactos entre las personas que la tenga instalada, que se guardarán durante siete días de manera preliminar. Así, estos registros estarán disponibles en cuanto se active definitivamente la app.



Otra 'app' En abril se presentó una que fue retirada

Se ha hablado mucho de la importancia de usar la tecnología como aliada para hacer frente a la pandemia y evitar la difusión del virus. Sin embargo, cuatro meses después de declararse el Estado de Alarma los ciudadanos de Balears aún no disponen de ningún tipo de herramienta par ello. A mediados de abril la consellera de Salud, Patricia Gómez, presentó una aplicación (Clinicovery, desarrollada por Apploading en colaboración con profesionales de Atención Primaria) para que los pacientes con covid-19 pudieran evaluar sus síntomas y recibir instrucciones y recomendaciones y para que las autoridades sanitarias recopilaran datos clínicos. Cinco días después, el Govern detectó que no se cumplían algunos requisitos de seguridad y privacidad y finalmente la aplicación fue desactivada y retirada. El proyecto no tuvo ningún coste para las arcas públicas.