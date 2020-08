Los psicólogos clínicos deciden llevar al Govern ante los tribunales

La Plataforma de Psicólogos Clínicos del Servei de Salud de Balears han decidido plantear una demanda administrativa contra el Govern. Estos profesionales de la psicología pretenden que se declare nulo el decreto ley, fechado el pasado mes de mayo, por el que se legalizaban una serie de plazas que estaban cubiertas por psicólogos que no disponen de esta especialidad clínica. Una decisión que se introdujo dentro del decreto de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica, para paliar los efectos de la crisis que arrastrará la pandemia sanitaria.

La demanda la ha presentado el abogado Pablo Alonso de Caso, que considera que se trata de una norma ilegal, dado que existen otras leyes que ya establecen la especialización clínica y, por tanto, las plazas sanitarias que ofrece la conselleria de Salut deben de estar cubiertas por estos profesionales y no por los que no disponen de esta titulación específica.

Para conseguir el título de especialista, los psicólogos han de superar una oposición, que después les permite acceder al periodo de formación que dura unos cuatro años. Su formación se podría comparar con los médicos que realizan la especialización.

El título de especialista es relativamente reciente y hay muchos psicólogos que están trabajando en los centros médicos y no disponen de esta titulación. La Plataforma defiende que estas plazas se deben cubrir por especialistas y que es ilegal que el Govern, a través de un decreto ley sobre medidas económicas, adopte este tipo de decisiones.

La Plataforma no se va a detener únicamente con esta demanda. El abogado que les representa se ha dirigido por escrito al defensor del pueblo, pidiendo que presente un recurso anticonstitucional contra este acuerdo adoptado por el Govern balear. El letrado Pablo Alonso de Caso interpreta que la decisión del Servei de Salut, que justificaba esta decisión que beneficiaba a los profesionales sin titulación específica, no respondía "ni a la urgencia, ni tampoco a la finalidad de paliar los efectos" de la crisis económica derivada de la pandemia sanitaria. Considera el abogado que esta decisión representa una consolidación de un empleo temporal que no respeta la norma actual.

Por otra parte, la Plataforma también ha querido mostrar su preocupación por una serie de noticias, que apuntan a que el actual director de recursos humanos del IbSalut tendría una relación especial con una psicóloga de Menorca, que formaría parte del colectivo de profesionales que carece de esta titulación clínica específica.

El colectivo considera que, si es cierta esta relación, el responsable de recursos humanos estaría actuando sin imparcialidad y, por tanto, no debería formar parte de la negociación que mantienen los psicólogos clínicos con los representantes de la administración sanitaria. La Plataforma no entiende la razón por la que el Govern ha decidido favorecer a este colectivo sin titulación.