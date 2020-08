Un brote en una reunión de jóvenes en la playa deja por ahora 12 nuevos positivos en Baleares

Uno de los últimos brotes detectados en Baleares y que ha dejado por ahora 12 positivos se produjo en una reunión en la playa de jóvenes, un colectivo que no es inmune a la enfermedad, ha advertido el Govern, que ha informado de los casos de dos jóvenes de unos 20 años y 30 años ingresados en UCIs de las islas.

La consellera balear de Salud, Patricia Gómez, ha hecho este jueves en rueda de prensa especial hincapié en este colectivo para advertir de que nadie es inmune al coronavirus y pedir más responsabilidad a la población joven.

El brote, del que Gómez no ha detallado dónde ni cuándo ocurrió, aún no está cerrado porque se están todavía rastreando los contactos, pero demuestra que "no se pueden bajar las medidas" de seguridad.

Para concienciar a este colectivo, la consellera ha informado de que hay dos jóvenes de alrededor de 20 y de 30 años, sin patologías previas, que ingresaron el mismo día en hospitales de las islas y que se encuentran ambos en la UCI.

Por ello ha pedido "no banalizar" la enfermedad y ha hecho un llamamiento "a la gente joven que piensa que puede ser inmune a esta enfermedad".

Gómez, junto con el portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, Javier Arranz, han informado de los últimos brotes detectados en el archipiélago, entre los que no se cuenta el de los jóvenes puesto que aún no está cerrado.



19 brotes con 88 positivos

Arranz ha explicado de que en la última semana se han registrado 19 brotes nuevos con 88 casos positivos, de los que solo un paciente ha sido hospitalizado.

La investigación de estos brotes ha llevado a 182 contactos de las personas diagnosticadas de covid-19, ha apuntado.

La semana pasada la Conselleria de Salud informó de 11 nuevos brotes detectados en los siete días precedentes y que afectaban a 49 personas, lo que pone de manifiesto un incremento de los contagios que coincide con la tendencia generalizada de la epidemia en la comunidad.

De los 19 brotes recientes, 11 corresponden a reuniones familiares, 3 a encuentros de amigos y de los 5 restantes uno se ha detectado en una "escoleta".

Respecto a este caso, la consellera Gómez ha detallado, sin precisar su localización, que ha afectado a cuatro niños y ha sido atajado por la aplicación perfecta del protocolo de contención establecido.

Gómez y Arranz han avisado también de la importancia de guardar las cuarentenas recomendadas por los sanitarios.

Incumplirlas en caso de ser positivo a coronavirus implica incurrir en un delito contra la salud pública, lo que ya ha ocurrido al menos en dos ocasiones, ha informado la consellera, que firmó dos órdenes de arresto la semana pasada contra personas que conculcaron la obligación de confinarse.

En cuanto a los contactos que tengan que estar confinados durante unos días para comprobar que no tienen la enfermedad, la consellera ha asegurado que se les puede obligar a quedarse en casa, aunque en este caso no cometerían delito.

Por dar negativo a un test PCR estas personas no están seguras, ha indicado Arranz, ya que pueden ser positivas "en cualquier momento".

Tienen, ha advertido, que "tener mucho cuidado" y permanecer aisladas durante al menos 10 días, ya que "incluso dos días antes de dar síntomas es cuando más se podría contagiar".

Arranz ha informado que de todos los casos acumulados en las islas, solo un 5% los tenían personas contagiadas en otros países y un 9% en otras zonas de España, por lo que el virus "está entre nosotros".

En cuanto a los hoteles puente con contagiados o contactos que no tienen residencia en las islas, ha detallado que 21 personas los usaban en Mallorca hace unos días, 12 en Menorca y 1 en Ibiza.