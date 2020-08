El Govern ya fue condenado en 2017 por incumplir el convenio en s'Arenal

El conflicto que mantiene el Govern balear con la empresa pública Turespaña no es nuevo. No es la primera vez que se condena al Ejecutivo autonómico a devolver la subvención pública que recibió del Estado para desarrollar un proyecto de modernización de la Platja de Palma. Además de los 18,5 millones que ha sido obligado a devolver, al no justificar las inversiones que se realizaron con los fondos públicos, una sentencia anterior dictada hace tres años ya le condenó por unos hechos similares. La cantidad era inferior, de 2,5 millones, pero la razón fue la misma: el Consorcio Público de la Platja de Palma no pudo justificar en qué proyecto, especificados en el convenio con el Estado, había destinado el dinero. Al comprobarse el incumplimiento del acuerdo, Turespaña reclamó que se le devolviera el dinero, decisión a la que se opuso el Ejecutivo balear, llevando a la empresa pública ante los tribunales para que rectificara su postura.

De las diferentes demandas que el Govern ha mantenido contra esta empresa turística estatal, en ninguna de ellas ha conseguido lo que buscaba. Es más, los jueces siempre lo han tenido muy claro: si el Consorcio de la Platja de Palma no cumplió con el acuerdo suscrito con el Estado y no dedicó el dinero a los proyectos previstos, se debe devolver hasta el último euro público, añadiendo además los intereses. Y es que los jueces no han aceptado que se puedan justificar como inversión, por ejemplo, los gastos corrientes para mantener vivo el Consorcio, o las facturas de los técnicos que fueron contratados para realizar informes.

Este acuerdo de financiación de la mejora de la Platja de Palma se firmó a principios del año 2010. El Estado, bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero, se comprometió a financiar con más de 80 millones de euros un cambio integral de la Platja de Palma, al entender que era una de las principales zonas turísticas de Europa. A este plan se sumaron, además del Govern, otras administraciones, como fueron el Consell de Mallorca y los ayuntamientos de Palma y Llucmajor. Ambos municipios trasladaron las decisiones urbanísticas a este consorcio de la Platja de Palma, que tenía que responsabilizarse además de llevar a cabo los proyectos que, tras años de reivindicación, iba a financiar el Estado con fondos públicos. El Consorcio tenía un plazo de siete años para llevar a cabo toda esta reforma, financiada desde Madrid.

Nueva interpretación

El Govern, ante las dificultades para cumplir con todos los requisitos del acuerdo, intentó por todos los medios que se realizara una nueva interpretación del convenio con el Estado. Alegó las dificultades urbanísticas que había encontrado para desarrollar algunas mejoras, que habían retrasado la toma de decisiones, y por ello pidió una ampliación del convenio. Quería que se aumentara el plazo siete años más, llegando hasta el año 2022 como fecha máxima para concluir con todas las reformas previstas. Sin embargo, Turespaña no aceptó esta propuesta de Balears y exigió que se cumpliera lo acordado. El Estado había entregado la subvención de casi 80 millones, pero el Consorcio de la Platja de Palma no había cumplido con su compromiso.

No en vano este conflicto entre el Govern y el Estado ha indignado a los empresarios hoteleros de la Platja de Palma, que calificaron la situación de "vergonzosa".