La sombra del Emérito planea sobre La Almudaina

Cuando todo el mundo piensa en un tema, pero nadie se atreve a nombrarlo se habla del 'elefante en la habitación', expresión más adecuada que nunca para referirse a la sombra que planeó ayer sobre el Palacio de la Almudaina: la del rey emérito.

Los periodistas trasladaron a los representantes de Balears recibidos en audiencia la pregunta que ellos (y muchos ciudadanos más) querrían hacer directamente al monarca: ¿Se sabe algo de la situación de su padre?

Sin embargo, el tema no se comentó ayer en los despachos. Y los responsables institucionales recibidos por Felipe VI constaron a los periodistas una respuesta de manual a la pregunta que ya sabían que les iban a plantear: Yo vengo en calidad de presidenta del Govern/president del Parlament/presidenta del Consell y no me corresponde a mí...

La jefa del Ejecutivo autonómico fue la que fue un poco más allá de la respuesta precocinada siendo sincera: "Aunque hubiésemos hablado de esto, tampoco lo trasladaría". Francina Armengol razonó que es "a Casa Real a quién le corresponde dar explicaciones".

Así, silencio sobre el paradero del que ha sido Rey de España durante 39 años y mucho agradecimiento al actual monarca por estar en las islas en un momento complicado para la institución y para el archipiélago.

Fuera, la jornada arrancó con un fuerte dispositivo policial que vació de paseantes los alrededores del Palacio media hora antes de que arrancaran las audiencias. Avanzada la mañana, la Policía dejó acercarse más a los turistas y ciudadanos, concentrándolos a todo en la esquina de la calle Palau Reial con la plaza de la Seu.

A las 12:20h, finalizadas las reuniones y acercándose el momento en que Felipe VI iba a salir del Palacio, las fuerzas policiales movieron a este grupo (numeroso, aunque menos que otros años) para ubicarlo frente a las puertas de La Almudaina.

Todos aguardaban, mascarilla en cara y móvil en mano, la salida del Rey, pero sin símbolos ni a favor ni en contra. Cuando Felipe VI abandonó el Palacio, saludó desde el coche a los turistas, curiosos y defensores acérrimos que allí le esperaban. Se oyeron aplausos y algunos gritos de "viva el Rey".