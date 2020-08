Mallorca registra 115 actas por infracciones sanitarias

En el primer mes de la campaña de inspecciones conjuntas por la covid-19, iniciada el pasado 10 de julio, se han realizado ya un total de 337 inspecciones en locales, 144 de ellas en Mallorca para vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención derivada de la pandemia.

Los efectivos encargados de ello los forman los equipos de inspectores de la Comunidad y de los consells insulars, además de agentes de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, todos coordinados desde la Dirección General de Emergencias e Interior (DGEI).

A partir de estas intervenciones en los locales se generaron 115 actas por infracción en la isla. Por ahora, estos procesos se encuentran en fase de instrucción para poder establecer el grado de la infracción según las circunstancias, así como la sanción que correspondería aplicar en cada caso. Y es que la cuantía de la multa puede llegar hasta los 600.000 euros cuando se produzcan infracciones muy graves.

Esta iniciativa está orientada a garantizar el mantenimiento de la seguridad sanitaria en Balears, y resulta posible gracias a la coordinación de las diferentes administraciones competentes: el Ejecutivo autonómico, la Delegación del Gobierno del Estado, los consells insulars y los ayuntamientos.

El ocio nocturno se resiste

Solo durante el último fin de semana, según los datos provisionales de la DGEI, se produjeron 21 inspecciones en locales y zonas de ocio nocturno en Mallorca por incumplimientos de la normativa que suponen poner en riesgo la salud de los ciudadanos ante la covid-19. Concretamente, se realizaron en los municipios de Palma, Algaida, ses Salines, Pollença y Santa Margalida.

Como resultado de estas inspecciones, los agentes levantaron 12 actas en la isla por incumplimientos como exceder el aforo de los locales, no mantener la distancia mínima de seguridad, no respetar los horarios o no emplear mascarilla en el caso del personal de establecimientos de restauración, entre otros.