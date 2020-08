Baleares espera ser de las primeras comunidades en lanzar el 'Radar Covid'

El Govern espera que los residentes en Balears puedan utilizar la aplicación para rastrear personas con coronavirus el próximo 15 de septiembre. El 'Radar Covid' ya se puede descargar en la Play Store de Google y la App Store, sin embargo, todavía no está activa su función principal: notificar los posibles contactos con contagiados.

Estaba previsto que la app empezase a funcionar a plena capacidad el pasado 10 de agosto en Balears y en otras comunidades después de una prueba piloto de varias semanas en la isla de La Gomera. No obstante, las Comunidades Autónomas todavía no han coordinado la aplicación con sus respectivos sistemas de salud, de manera que aún no pueden dar respuesta en caso de un contagio.

El Govern ha informado de que, por ahora, se encuentra trabajando con el Ministerio de Sanidad para ser una de las primeras comunidades que tenga listo el 'Radar Covid' y pueda integrarse con la app nacional.

'Radar Covid' funciona mediante Bluetooth y rastrea a las personas que hayan notificado su positivo en coronavirus a través de la aplicación. Las Comunidades aún tienen que asignar un organismo sanitario encargado de enviar un código al usuario contagiado para que comunique su diagnóstico positivo en la app. De este modo, llegará una notificación al móvil de las personas que hayan estado en los últimos 15 días con el infectado a menos de dos metros y durante al menos quince minutos.

Por ahora, aunque la app no esté totalmente operativa, ya está almacenando información de los contactos entre las personas que la tenga instalada, que se guardarán durante 7 días de manera preliminar. Así, estos registros estarán disponibles en cuanto se active definitivamente la aplicación.