PP y Ciudadanos dejan sus diferencias al margen de sus pactos en Baleares

PP y Ciudadanos empezaron la legislatura con total sintonía. Los dos partidos importaron su experiencia de pacto en otras comunidades para establecer sus primeras alianzas en Balears. En un gesto sin precedentes en dos partidos que quedaban en la oposición, firmaron incluso un documento con un decálogo sobre el que asentar sus relaciones en las islas. Sólo un año después, la pandemia del coronavirus lo ha cambiado todo y crecen las diferencias entre los dos partidos. Sin embargo, desde ambas formaciones dejan sus divergencias al margen de sus acuerdos y descartan que sus distintas estrategias repercutan en sus pactos en Baleares.

Los dos líderes del partido en las islas, Biel Company y Joan Mesquida, firmaban semanas después de las elecciones autonómicas un acuerdo programático en muestra de la total sintonía de los dos partidos. Bajada de impuestos, supresión de la ecotasa, o impulso de las modalidades lingüísticas, eran sólo algunas de las líneas de actuación que se incluían en el documento firmado.

Un acuerdo del que hoy no está clara ni su vigencia ni sus implicaciones. Mientras el PP lo sigue definiendo de "pacto de oposición", a pesar de que admite que no han llegado a presentar iniciativas conjuntas en el Parlament, Ciudadanos señala que "nunca hubo la intención de que fuera un acuerdo autonómico de oposición, sino el marco para negociar los acuerdos insulares y municipales" a los que llegaron en Llucmajor, Sóller, Sineu o Ses Salines. "En cualquier caso, es cierto que es un acuerdo que no obliga a nada", explica el secretario general del PP balear, Toni Fuster.

"Nos criticarán, pero lo respetan"



Después de la pandemia, donde hace un año PP y Ciudadanos firmaban acuerdos juntos en las islas o los populares incluso cedían uno de sus dos diputados en la mesa del Parlament a Ciudadanos, hoy los de Inés Arrimadas, del mismo modo que a nivel nacional pactaron con Pedro Sánchez las prórrogas del Estado de Alarma o el decreto para la nueva normalidad, han participado y suscrito en el archipiélago el plan de reconstrucción del Govern de Francina Armengol mientras el PP de Company se ha quedado al margen al verlo "humo".

"Desde el Congreso de Ciudadanos el mes de marzo hemos notado un acercamiento de Ciudadanos si no a la izquierda, al PSOE", apunta Fuster desde el PP. "Nos sorprendió la actitud y la posición de Ciudadanos en el Parlament al votar con los partidos de izquierda en contra de que el plan de reconstrucción tuviera tramitación parlamentaria como nosotros proponíamos", relata uno de los momentos en el que las diferencias entre ambas formaciones ha sido más visible en Balears.

Desde Ciudadanos, su secretaria autonómica de Acción Institucional, Patricia Guasp, defiende su firma del plan de reconstrucción al haberse recogido numerosas propuestas y recuerda que "el presidente del Consell de Eivissa, Vicent Marí, del PP, también intervino en la presentación del plan". En cualquier caso, Guasp agradece que "no ha habido presiones del PP" por su apoyo al plan: "Luego nos criticarán, pero al menos nos han respetado en eso".

"No tiene que haber problema"



Guasp descarta que esas diferencias puedan repercutir en sus pactos en las islas, ni en el Consell ibicenco ni en los municipios: "Taxativamente no". "No hay motivos para que puedan romperse ninguno de los acuerdos, son acuerdos sólidos y están funcionando", defiende la dirigente autonómica del partido naranja. "Ahí donde gobernamos, como en el Consell de Eivissa, somos dos partidos, pero un sólo gobierno", contrapone el acuerdo entre popular y Ciudadanos a los pactos de PSOE, Podemos y Més en el resto de instituciones de las islas.

"No tiene que haber ningún problema, todo esto no tiene nada que ver con los acuerdos de consells y municipios. Su estrategia es legítima y la respetamos. Nosotros seguiremos donde siempre hemos estado", zanja Fuster del PP.