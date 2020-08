Hoteleros de Playa de Palma consideran "gravísimo" que el Govern tenga que devolver las ayudas para reformas

La Asociación Hotelera de la Playa de Palma (AHPP) ha calificado este lunes de "vergonzoso, gravísimo e indignante" que el Govern balear tenga que devolver parte de las ayudas del Estado para la reforma de la playa de Palma.

Así ha valorado la entidad la noticia publicada por DIARIO DE MALLORCA, que informa de que la Audiencia Nacional obliga a la Comunidad a devolver 18 millones de euros, por no haber justificado adecuadamente el destino de unas ayudas otorgadas para financiar reformas en la zona.

La Asociación Hotelera ha acusado al Govern de haber "jugado" con este dinero, que "se ha quedado por el camino por no invertir cuando era el momento", en palabras de la presidenta, Isabel Vidal.

Vidal ha exigido que estas cantidades "lleguen finalmente a la playa de Palma para poder realizar las obras de modernización" que "ahora más que nunca son muy necesarias para este destino turístico".

Los hoteleros han expresado que confían "en la buena voluntad del Gobierno central" y esperan que se haga "una gestión responsable de este dinero y se devuelva a la playa de Palma lo que ya era suyo".

Desde patronal recuerdan que el empresariado hotelero "cumplió su compromiso de reforma elevando la categoría de 66 hoteles en número de estrellas".

"La parte pública no solo no cumplió con ningún compromiso de inversión ni reforma del destino sino que su falta de diligencia les obliga, ahora, a devolver 14 millones de euros por no poder probar bien ante el juez las inversiones", dicen.