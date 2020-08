Cristina Cifuentes: "Soy republicana, pero no me gusta el linchamiento que estoy viendo al Rey emérito"

En 2018 abandonó la vida pública al dimitir como presidenta de Madrid a raíz del caso Máster. Alejada de la política, se encuentra estos días de vacaciones en la isla, donde asistió a la fiesta del rodaje del documental 'Go Spain!'

P ¿Qué le ha venido a la cabeza ante la salida de Juan Carlos I a usted que también tuvo una salida abrupta de la vida pública?

R Son situaciones diferentes y no voy a establecer ningún tipo de comparación, pero es verdad que estoy viendo un linchamiento que no me gusta nada al Rey emérito cuando no está ni procesado, ni investigado ni condenado. Además, es muy injusto porque a la hora de valorar a una persona no hay que valorar sólo unos hechos, sino toda su trayectoria. Toda esta polémica tiene que ver con el interés de Podemos de acabar con la monarquía parlamentaria. Soy republicana, pero plantear un cambio de modelo ahora me parece disparatado.

P Dice que ahora no, pero si es republicana, ¿defiende que se vote más adelante si los españoles prefieren una república?

R Lo que tengo claro es que desde luego no ahora. Además, las personas que somos republicanas tenemos que ser respetuosos con lo que apoyaron los españoles cuando votaron la Constitución. También hay que poner en valor que el rey Felipe está teniendo un reinado ejemplar, sin manchas.

P El caso Máster por el que usted abandonó la política salpicó a dos políticos: una, que es usted, está hoy aquí; el otro, Pablo Casado, preside hoy el PP.

R La sensación que yo tengo es que existe una clara doble vara de medir. También veo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con una tesis plagiada, que le habilitó para ser profesor, y no pasa nada. O el secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, que se inventó una licenciatura en Matemáticas y no sólo no ha pasado nada, sino que como premio le hicieron Delegado del Gobierno, y podría poner muchos más casos. Y aquí meto a todos los casos de todos los partidos. Yo fui un chivo expiatorio. Yo tengo claro que a mí se me quería apartar de la política, hubiera sido por este asunto o por otro, porque había intereses muy poderosos detrás.

P A usted le tocará en enero enfrentarse al juicio por su máster.

R Confío en la justicia y el máster lo realicé. Se demostrará en los tribunales. El juicio se ha tenido que retrasar por el coronavirus y para mí supone continuar con un calvario. Soy la más interesada en que llegue el juicio y poder demostrar mi inocencia. Yo nunca utilicé ese máster, soy licenciada en derecho, el grado de máster ya lo tenía y nunca me habilitó para nada.

P Dice que confía en que en el juicio se demuestre su inocencia. Una de las claves es ese Trabajo Fin de Máster y los profesores que firmaron el acta dicen que es falsa y que nunca la evaluaron.

R Por lo que se me juzga no es por la realización o no del máster, sino por inducir a falsificar documentos y quedará demostrado que no tenía ningún sentido que yo induciera a falsificar nada. Ahí hablamos de ese acta del Trabajo Fin de Máster, que evidentemente está falsificada, pero se demostrará que yo no induje a nada, puesto que yo no lo necesitaba para nada.

P Dice que el acta "evidentemente está falsificada". Si no lo pidió usted, ¿qué interés había en que se falsificara ese acta?

R Pues no lo sé, no me corresponde juzgarlo. Yo he pagado un precio que nadie ha pagado en este país por cosas más graves. Creo que a mí se me debería juzgar por mi gestión de los recursos públicos de la Comunidad de Madrid.

P También se la está investigando por una adjudicación a una empresa de la trama Púnica.

R En este país se ha subvertido tanto la presunción de inocencia que ahora hay presunción de culpabilidad. Estoy convencida que el 27 o 28 de agosto cuando acabe la instrucción, quedaré apartada de la causa. Todas las declaraciones coincidieron en que esa adjudicación se hizo con criterios técnicos y que yo no intercedí para nada. Mi única relación con la Púnica es haber personado a la Comunidad de Madrid en la causa. Mi nombre nunca debería haber estado en el sumario de Púnica.

P Con todo, lo que precipitó su salida fue el vídeo de las cremas.

R Yo ya iba a dimitir porque tenía una moción de censura. Si yo me hubiera mantenido en mi escaño, hubiera mantenido mi aforamiento y no habría tenido que pasar el calvario judicial por el que he pasado. Lo del vídeo fue la puntilla. Que alguien guardara un vídeo durante seis o siete años para perjudicarme. Ya lo he explicado y no volveré a entrar porque se le dio una importancia desmesurada. Se me ha provocado un daño irreparable. Llegado el momento tendrá que actuar la justicia.

P Lo ha atribuido a las cloacas del Estado. ¿Quién hubo detrás?

R Había personas del PP que les vino muy bien mi salida. También a la oposición. Pero tengo muy claro que el motivo por el que se me saca de la política, cuando yo me pongo en la diana, es cuando llevo a Fiscalía la corrupción en el Canal Isabel II, la empresa de aguas de la Comunidad de Madrid. En una grabación del caso Lezo se oye cómo un empresario poderosísimo de este país dice "esta señora las va a pasar putas". Yo intenté limpiar y tuvo consecuencias. Sólo me faltó encontrar la cabeza del caballo en la cama.

P ¿A usted le hubieran perdonado alojarse en un piso de lujo de un hotelero, como a su sucesora Isabel Díaz Ayuso?

R No lo sé. Bastante tengo con lo mío como para ponerme en la situación de los demás. Tampoco sé si me hubieran perdonado apoderarme de la tarjeta de móvil de una pareja sentimental o colaborador, que es algo ilegal. Ahí veo la doble vara de medir.

P Siempre se ubicó en el ala progresista del PP. ¿Hubiera gobernado la Comunidad de Madrid con el apoyo de Vox?

Eso habría que preguntárselo a Vox: si hubieran apoyado un perfil como el mío, que siempre he apoyado el matrimonio homosexual o que aprobé muchas leyes muy progresistas en Madrid. Siempre he creído en un PP que representa el centro político.

P ¿Qué le parece la estrategia del PP de Pablo Casado?

R Durante muchos años el PP logró aglutinar desde el centro a la derecha. Vox ha venido para quedarse pero ahora tiene una sobrerepresentación, lo mismo que Podemos, porque la mayoría está en la moderación. El PP no debe competir con Vox sino recuperar el votante de centro y moderado.

P En función de cómo acaben los procesos judiciales a los que se enfrenta, ¿qué planea?

R Más allá de que no vuelvo a la política ni por todo el oro del mundo, desde que tuve el accidente no planeo la vida más allá de un año. El único marco temporal que tengo es el juicio en enero, que tengo como una espada de Damócles.