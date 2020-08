Los sindicatos ven en la congelación salarial "otro recorte" y avisan que habrá "conflicto"

La congelación salarial a los funcionarios de Balears revuelve a los sindicatos contra el Govern. La maniobra para dejar sin efecto la subida del dos por ciento aprobada en enero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desató ayer una cascada de indignación entre los trabajadores públicos de la comunidad que trasladaron con dureza los sindicatos, que ven "un recorte en toda regla" en la medida del Ejecutivo de Francina Armengol y por el que avisan de "conflictividad" y "movilizaciones" en los próximos meses. Las críticas más duras fueron las del personal sanitario, que incluso planea llevar la congelación ante los tribunales: "Los aplausos de los ciudadanos se convierten ahora en un recorte de Armengol".

Los sindicatos fueron informados de la congelación de los sueldos de los funcionarios el jueves por la tarde, a horas de que el Consell de Govern acordara la medida y sin aportarle documentación alguna. Todos manifestaron su rechazo, propusieron alternativas e incluso trataron de que se votara, pero el Ejecutivo ya tenía la decisión tomada. Un hecho que coincidieron ayer en denunciar desde todos los sindicatos. "Se toman decisiones y después las cuentan, sin ninguna capacidad de negociación", lamentaba ayer el sindicato UGT: "El Govern comunica su decisión y después la impone".

La maniobra por la que se aplicará, por un lado, la subida del dos por ciento, mientras, por otro, el aumento se recorta de complementos autonómicos es tildada por los sindicatos de "trampa" para "maquillar" lo que ven como "un recorte en toda regla". "Nuevamente los recortes recaen en los empleados públicos", lamentan.

"Pasamos de los aplausos a los recortes": es el resumen que hicieron desde UGT. El sindicato anuncia que en las mesas donde se tratará la concreción de esta medida, plantearán otras reivindicaciones pendientes y que "de su desarrollo dependerá el grado de conflictividad en los servicios públicos".

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) se mostró comprensivo con la situación económica de la comunidad, pero subrayó que "los acuerdos están para cumplir" y advirtió de la posibilidad de "movilizaciones" de los funcionarios en protesta por la medida.

En la misma línea, el STEI-i, que también coincide en la "nula voluntad negociadora del Govern", augura que la medida generará "un clima de conflicto con los trabajadores públicos del Govern".

También el sindicato CSIF expresó su "profunda indignación" a través de un comunicado. "Se les ha llenado la boca elogiando el trabajo de los colectivos esenciales en esta crisis, para luego actuar de esta manera, en contra de unos trabajadores que se están dejando la piel durante esta crisis sanitarias", censuró al Govern: "Que tenga bien claro Armengol que esta organización sindical realizará todas aquellas acciones que estime oportunas para evitar este tipo de ataques y restituir todo aquello que injustamente les va a ser arrebatado".



"Los médicos no se merecen esto"

Las críticas más duras fueron de los sindicatos sanitarios que recibieron el anuncio de la congelación de sus sueldos como "un jarro de agua fría". El sindicato médico Simebal, que ya anuncia que impugnará la medida por vía judicial, lamentó que "tras meses de pandemia, al pie del cañón" y con "61 fallecidos en sus filas", los médicos "no se merecen esto". "Los aplausos de los ciudadanos se convierten en un recorte del Govern de Armengol", critican, recordando que para los sanitarios de la isla "tampoco ha habido complemento covid": "Balears será la única comunidad que ha recortado a los profesionales sanitarios".

"No es una congelación, sino otro recorte más que sufrirá el colectivo enfermero de las islas. Una medida indignante y vergonzosa para los que han demostrado esfuerzo y compromiso durante los últimos meses", expresó por su parte el sindicato de enfermería Satse.

Satse reclama negociar la propuesta con más concreción cuando se tenga más datos económicos, y que los profesionales sanitarios tengan medidas compensatorias después del "tremendo esfuerzo realizado en su labor diaria para atender y cuidar a personas afectadas por la covid-19".



Piden el recorte de altos cargos

Desde el sindicato educativo Alternativa, apuntan que entienden que "la situación es económicamente grave" pero cuestionan que "aplicar las mismas medidas que hicieron que el colectivo docente dijera basta hace unos años no parece que sea la mejor solución". "Tampoco podemos pasar por alto que las formas que se han utilizado son propias de un juego de trileros", denunció en un comunicado. "Es más fácil atacar al más débil, aquellos que no serán apoyados por la sociedad cuando sus reivindicaciones sean económicas porque ya se ha encargado el Govern en los últimos meses de hacernos quedar como unos privilegiados", critican los docentes, que se preguntan, por otro lado, "¿por qué no hacen un paso valiente y decidido y anuncian un recorte al sueldo de todos los altos cargos políticos y de confianza?".

Precisamente, que no se recorte en altos cargos fue una crítica que no sólo hicieron los sindicatos, sino también el Partido Popular, que propuso que "en lugar de recortar a los funcionarios, recorten a la mitad el número de asesores y cargos políticos", recordando que en los cinco años de presidencia de Francina Armengol "se han incrementado de 122 a 231".



El PP: "Armengol coge las tijeras"

"Armengol ha pasado de aplaudir a los trabajadores públicos a negarles una actualización salarial", destacó el secretario general de los populares de las islas, Toni Fuster, sobre una medida que ven "anunciada con agosticidad y alevosía". "Armengol siempre ha dicho que nunca recortaría derechos a los empleados públicos y ahora, con la excusa de la crisis de la covid, coge las tijeras para bajar lo salarios a los trabajadores públicos, cuando si algo necesitan es un espaldarazo por su dedicación".

Las críticas no sólo procedieron ayer de los partidos de la oposición, también de Esquerra Unida. Según la formación izquierdista, con un diputado en la mayoría del Pacto, "la no subida repercutirá negativamente sobre el consumo interno y por tanto sobre el consumo". EU emplaza al Govern a "buscar fórmulas para obtener ingresos adicionales mediante una reforma fiscal más progresiva": "No podemos salir de la crisis del covid como salimos de la de 2008".