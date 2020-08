Recogida de firmas para exigir acciones europeas ante el cambio climático

El movimiento juvenil 'Joventut x Clima - Fridays For Future Mallorca' promueve desde ayer una campaña con el objetivo de llegar al millón de firmas para pedir acciones europeas frente al cambio climático. Se trata de una campaña impulsada por Fridays For Future en toda Europa, a la que se han sumado jóvenes mallorquines, y el palmesano Pere Joan Femenia se encuentra entre los impulsores de la iniciativa en España.

El objetivo de esta compaña es apoyar la iniciativa ciudadana 'Actions on climate' de Fridays For Future, que pide aprobar una ley de cambio climático "que verdaderamente haga frente a la emergencia ecológica planetaria". "También afecta y afectará gravemente a Mallorca y Balears, así como al resto de España", enfatizan desde la entidad.