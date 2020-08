Notificados en solo una semana 507 contagios, una sexta parte del total

Solo en esta semana se han notificado un total de 507 contagios, casi uno de cada seis registrados en Balears a lo largo de toda la pandemia por coronavirus, que con los 117 contagios nuevos comunicados ayer ya sumaban 3.158 positivos acumulados.

Además, en tres de las cinco jornadas de esta semana se ha batido el récord de nuevos contagios en un solo día que se había establecido el pasado 28 de marzo, a los dos semanas de confinamiento poblacional para evitar un colapso del sistema sanitario público, en 107 casos.

Esa cifra ya fue pulverizada el pasado martes cuando se comunicaron 128 contagios correspondientes a la jornada del lunes, se volvió a superar el jueves con los 111 nuevas infecciones contabilizadas el miércoles y ayer, viernes, cuando Salud informó de 117 positivos nuevos detectados hasta las cero horas de ese mismo día.

Hasta el próximo lunes, cuando se informará de los nuevos contagios hallados durante el fin de semana, los responsables sanitarios y sus asesores podrán perfilar su estrategia.

Tras una semana atribuyendo el mayor número de casos a una encomiable labor de las rastreadoras, cuyo trabajo de hallar positivos asintomáticos aseguran que rompe la cadena de trasmisión del virus, y de asegurar que se encuentra más porque se busca más, la población no acaba de creerse el mensaje de que la mayoría de los nuevos casos no manifestan enfermedad o sus síntomas son tan leves que no requieren hospitalización.

Porque tras las cifras facilitadas ayer, el número de personas con la infección activa, y por tanto susceptibles de contagiar el virus a otros congéneres independientemente de que no manifiesten síntomas, ha subido en 62 frente a la jornada precedente y la cifra total de contagiados activos ya es de 657 personas.

Y serían más si ayer no se hubiera comunicado asimismo la curación de 55 personas, que situaba el acumulado en este apartado en 2.271 altas. La cifra de fallecidos continúa en 230 sin variaciones.



Un alza del 135%

Hace tan solo una semana, el viernes 31 de julio, Epidemiología notificaba un total de 279 contagios activos en las Islas. Ayer eran 657. Los 378 nuevos infectados suponen un incremento del 135% en tan solo siete días.

Y revisando datos anteriores aumenta la preocupación. Porque hace dos semanas, el pasado viernes 24 de julio, se comunicaban solo 122 casos activos. Y hace tres, el viernes 17 de julio, 117 contagios vivos que, como se recordará, bordearon la frontera de los cien en varias ocasiones.

Volviendo a los datos facilitados ayer, el Servei de Salut informó por su parte de que en estos momentos hay 885 personas que de una manera u otra {en esta cifra también se incluyen a usuarios a los que se les realiza una serología para saber si han superado ya la covid-19 pese a que ya se encuentren curados y sin la presencia del patógeno} están siendo atendidas por procesos relacionados con esta pandemia de los que 101 estaban ingresados en hospitales públicos, diez de ellos en unidades de críticos, y los 784 restantes eran atendidos por sus centros de salud.

Como se ha comentado antes, pese a que los responsables sanitarios aseguran que los nuevos contagios son asintomáticos que no requieren hospitalización, el número de pacientes con necesidades asistenciales crece inexorablemente.

Hace tan solo una semana estaban siendo atendidos por procesos de covid 343 pacientes (un 158% menos que esta), 64 se encontraban hospitalizados (un 57,8% por debajo de los ingresados ayer, siete días después) y, de ellos, 7 estaba en la UCI: ayer estaban en estas unidades 10 personas, un 42,8% más.

Por islas, Mallorca sigue siendo la más afectada: ayer tenía a 96 personas hospitalizadas (46 de las cuales por causas sociales, matizaron desde Salud) y 9 se encontraban en la UCI. 744 personas eran atendidas domiciliariamente por Atención Primaria.