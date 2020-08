La juventud mallorquina pone en marcha una campaña contra el cambio climático

El movimiento juvenil ecologista 'Joventut x Clima - Fridays For Future Mallorca' ha desarrollado esta mañana una campaña a través de sus redes sociales para lograr la aprovación de una ley europea de cambio climático. Con esta campaña pretenden recoger un millón de firmas para la Iniciativa Ciudadana Europea 'Actions on Climate', promovida por los Fridays For Future de toda Europa.

La propuesta de ley busca hacer frente a la emergencia ecológica global, que también afecta gravemente a Mallorca. El movimiento pide a la Comisión Europea que refuerce la acción ante esta situación de emergencia en consonancia con el objetivo de limitar el calentamiento del planeta a 1,5 ºC.

Concretamente, exigen a la UE que adapte sus objetivos en el marco del Acuerdo de París para lograr una reducción del 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, a fin de llegar a un 0 neto de aquí a 2035. También, demandan que elabore materiales educativos gratuitos sobre los efectos del cambio climático y que no firme ningún tratado de libre comercio con los países socios que no sigan una vía compatible con el objetivo.